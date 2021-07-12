LC Waikiki, Peru ve Ekvador’da mağaza açtı

Kerim ÜLKER

Avrupa, Afrika ve Asya’da hızla büyüyen Türk perakende devlerinin yeni rotası Latin Amerika... Dünya genelinde 50’ye yakın ülkede binden fazla mağazası olan Türk perakende devi LC Waikiki Latin Amerika pazarına giren ilk zincir oldu. LC Waikiki, kıtaya ilk adımı ise Ekvador ve Peru’dan attı. Geçen yıldan bu yana Latin Amerika’yı radarına alan LC Waikiki, danışmanlık firması Lizan Retail Advisors (LRA) ile çalışıyordu. LC Waikiki'nin Peru’daki mağazası başkent Lima'da bulunan Plaza Norte alışveriş merkezinde hizmete girdi.

Şirketin bir diğer mağazası ise Ekvador’daki Quicter Alışveriş Merkezi’nde yer aldı. Binden fazla mağazası bulunan LC Waikiki’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, bu yıl yurtdışında 100 - 120 arasında yeni mağaza açacaklarını özellikle Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika’ya odaklanacaklarını ifade etmişti.