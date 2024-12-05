LC Waikiki tüketiciyi sanal moda asistanıyla tanıştıracak

Hayriye MENGÜÇ

34 farklı dilin konu­şulduğu 60 ülke­de, bin 300’den fazla mağazada yaklaşık 55 bin çalışanı olan moda pera­kende devi LC Waikiki, tek­noloji odaklı bir şirket kurdu. Dijital dönüşüm vizyonuyla hareket eden LC Waikiki’nin yüzde 100 iştiraki olan LCW Digital, moda ve teknolojiyi buluşturup sektörde yenilik­çi bir fark yaratmayı amaçlı­yor.

LCW Digital’in teknoloji alanında global trendleri ya­kından takip ederek Ar-Ge ve inovasyon kültürünü destek­leyen bir yapı oluşturduğunu belirten LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknoloji­leri Genel Müdürü Şerafettin Özer, şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım yap­tıklarını, gelecek yıl da yapıla­cak yatırımın 1 milyon dolara yaklaşacağını söyledi.

İki yıl önce Giyimkent’te açılan kampüste tüm IT bile­şenlerini 800 kişilik bir ekiple bir araya getirdiklerini ve Yıl­dız Teknik Üniversitesi’nde de bin metrekarelik 100 çalışanın görev alacağı bir şube açtıkları kaydeden Genel Müdür Özer, “Bu bizim en önemli ilk adım­larımızdan biri oldu” dedi.

2026’da Avrupa’nın en iyi üç moda perakende şirketinden biri olma hedefiyle ‘koştukla­rını’ belirten Özer, “Bu koşu bazen sprintler, bazen de ma­raton ciddiyetinde koşmanı­zı gerektiriyor. Bu iş birliğiyle LC Waikiki’yi 2026 hedefine emin ellerle ulaştırıyoruz. Bu­nu yaparken 800 kişilik IT eki­bimiz, bizim gibi büyük şirket­lerden ayıran bir özelliğimiz” diye konuştu. Özer, konuşma­sını şöyle sürdürdü:

“Biz LCW ile bir yolculuğa başladık. Bu yolculuktaki en büyük amacımız, bunca sene­lik bilgi birikimimizi teknoloji çözümlerine aktarıp o tekno­loji çözümlerini sektöre eğer olursa da sektör dışındaki baş­ka alanlarda kullanımına sağla­yabilmek. Bunları sizlere ürün olarak, memlekete ürün olarak sunabilmek. Bunun için de şu anda 800 kişilik ekip, hazır.”

İkinci aşamada amaç sektöre hizmet

Genel Müdür Özer; LCW’nin 60 ülkede, bin 300 mağazada, 13 farklı ülkede ti­caret, 25 farklı lojistik depo­sunda ve genel müdürlükte bu bütün mekanizmayı çalış­tıran kullanıcılara da hizmet verdiklerini, bunları yapar­ken de aslında amaçlarının; çalışanlar, müşteriler, teda­rikçilerin teknolojiyi ile ha­yatını kolaylaştırmayı hedef­ledikleri anlattı. Yaklaşık 55 bin çalışan içinde günü bilgi­sayar karşısında geçiren yak­laşık 20 bin aktif kullanıcı ol­duğunu belirtti. Herhangi bir e-ticaret platformu ya da baş­ka bir paket uygulaması kul­lanmadıklarını, uygulamala­rın yüzde 85’ini kendilerinin geliştirdiğini belirten Özer, şirketin ikinci aşama hedefle­rini ise şöyle açıkladı:

“Lojistikte 25 depoda kul­landığımız uygulamalar; uçtan uca, aklımıza gelebilecek tüm çözümleri çekecek şekilde, bu­na dış ticaret de depo yöneti­mi de dahil olmak üzere bizim geliştirdiğimiz uygulamalar. Bu uygulamalar haliyle zaman içinde aslında platformlara ve yavaş yavaş da ürünlere dö­nüşmeye başlıyor. Belki de bu şirketin kurulumunun en bü­yük avantajı, ilerleyen zaman­larda bize bu kabiliyetlerimizi sektörümüze hatta sektör dı­şındaki bizim moda peraken­de dışındaki birçok alanda da aslında kullanma imkanı sağ­layacak. Bu, bizim için ikinci aşamadır.”

IT ekibi bin kişiye çıkacak

Bu nedenle 800 kişilik eki­bin gelecek yıl bin kişiye eriş­mesinin söz konusu olduğuna işaret eden Özer, “Bu konudaki yatırımlarımız devam edecek, istihdam yaratmaya da devam edeceğiz. Çünkü bütün çalışan algoritmalarımızı bu yeni ka­biliyetlerle yeni yapay zekâ tek­nolojileriyle yenilememiz ge­rekiyor. Bu bizim için şu anda önemli bir aşama. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Teknoloji sağlayıcılarla iş birliği

Özer, teknoloji trendleri ve güncel teknolojileri kullan­mak için yapay zekâ ile üret­ken ve etkileşimli türevlerini sonuna kadar kullanmaları gerektiğini, başka türlü ve­rimlilik ve müşteri deneyimi sağlamanın mümkün olma­dığını söyledi. Özer, “O yüz­den de teknoloji trendlerini sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da Silikon Vadisi’n­de de Çin’de de takip etme­miz gerektiriyor ve bununla ilgili de ortaklıklarımızı her geçen gün daha da artırıyo­ruz. Microsoft, Google, Orac­le, IBM ve Cisco gibi büyük teknoloji sağlayıcılarla iş bir­liği yapmadan bu işi sağlama­mız çok mümkün değil ” diye konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da start-up’lar ve fintech’lerin yanı sıra e-ticaret ve lojistik taraflarında çözüm geliştiren birçok firmayla iş birliği yapacaklarını açıklayan Özer, “Kimi zaman belki de or­taklıklar yapacağız” dedi.

"Çok büyük bir teknoloji ihracatçısıyız"

Genel Müdür Şerafettin Özer, “Biz çok bunu dillendir­miyoruz belki, ama sadece o 60 ülkede değil, tüm lokasyonlar­da aslında çok büyük bir tekno­loji ihracatçısıyız” açıklaması­nı da yaptı.

"Büyük bir ‘data center’ yatırımı yapacağız"

LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, söz ettiği bin 300 mağazadan yola çıkarak “Bizim 8 bin kasamız var, 4 bin 500’ü Türkiye’de. Bu 8 bin kasanın hepsinde farklı uygulamalar geliştiriyoruz. Tüm mağazacılık operasyonlarımızı mobile taşıyoruz” dedi. Yaklaşık 20 senelik bir veri merkezine sahip olduklarını, çok yakın zamanda büyük bir ‘data center’ yatırımı yapacaklarını kaydeden Özer, “Önümüzdeki günlerde data center’ı yenileyeceğiz” dedi. Özer, “Önümüzdeki 2025 yılı içinde yapay zekâ ve veri merkezi tarafındaki yenileme işi, bizim ağırlıklı yatırım kalemlerimizi oluşturacak” diye konuştu.

Tüketici ne giyeceğine ‘fashion asistant’ ile karar verecek

Markanın mobil uygulamasındaki sanal moda asistanı, tüketici için hafta sonu gideceği özel bir güne yönelik kombin oluşturacak, bedenine ve ihtiyacına göre ürün satın almasını sağlayacak. Uygulama Ocak ayında kullanıma açılacak.