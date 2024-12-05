LC Waikiki tüketiciyi sanal moda asistanıyla tanıştıracak
İki yıl önce Giyimkent’te kampüs açan ve 800’e ulaşan IT çalışanına sahip LC Waikiki, yaklaşık 1milyon dolarlık yatırımla yeni bir şirket kurdu. 2025’te dijital yatırımlara 1 milyon dolar ayrılacak. LCW Digital Genel Müdürü Şerafettin Özer, "İlk hedefimiz LCW’nin 2026'da Avrupa’nın ilk 3 moda şirketi arasında olmasını sağlamak" dedi.
Hayriye MENGÜÇ
34 farklı dilin konuşulduğu 60 ülkede, bin 300’den fazla mağazada yaklaşık 55 bin çalışanı olan moda perakende devi LC Waikiki, teknoloji odaklı bir şirket kurdu. Dijital dönüşüm vizyonuyla hareket eden LC Waikiki’nin yüzde 100 iştiraki olan LCW Digital, moda ve teknolojiyi buluşturup sektörde yenilikçi bir fark yaratmayı amaçlıyor.
LCW Digital’in teknoloji alanında global trendleri yakından takip ederek Ar-Ge ve inovasyon kültürünü destekleyen bir yapı oluşturduğunu belirten LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, gelecek yıl da yapılacak yatırımın 1 milyon dolara yaklaşacağını söyledi.
İki yıl önce Giyimkent’te açılan kampüste tüm IT bileşenlerini 800 kişilik bir ekiple bir araya getirdiklerini ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de bin metrekarelik 100 çalışanın görev alacağı bir şube açtıkları kaydeden Genel Müdür Özer, “Bu bizim en önemli ilk adımlarımızdan biri oldu” dedi.
2026’da Avrupa’nın en iyi üç moda perakende şirketinden biri olma hedefiyle ‘koştuklarını’ belirten Özer, “Bu koşu bazen sprintler, bazen de maraton ciddiyetinde koşmanızı gerektiriyor. Bu iş birliğiyle LC Waikiki’yi 2026 hedefine emin ellerle ulaştırıyoruz. Bunu yaparken 800 kişilik IT ekibimiz, bizim gibi büyük şirketlerden ayıran bir özelliğimiz” diye konuştu. Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Biz LCW ile bir yolculuğa başladık. Bu yolculuktaki en büyük amacımız, bunca senelik bilgi birikimimizi teknoloji çözümlerine aktarıp o teknoloji çözümlerini sektöre eğer olursa da sektör dışındaki başka alanlarda kullanımına sağlayabilmek. Bunları sizlere ürün olarak, memlekete ürün olarak sunabilmek. Bunun için de şu anda 800 kişilik ekip, hazır.”
İkinci aşamada amaç sektöre hizmet
Genel Müdür Özer; LCW’nin 60 ülkede, bin 300 mağazada, 13 farklı ülkede ticaret, 25 farklı lojistik deposunda ve genel müdürlükte bu bütün mekanizmayı çalıştıran kullanıcılara da hizmet verdiklerini, bunları yaparken de aslında amaçlarının; çalışanlar, müşteriler, tedarikçilerin teknolojiyi ile hayatını kolaylaştırmayı hedefledikleri anlattı. Yaklaşık 55 bin çalışan içinde günü bilgisayar karşısında geçiren yaklaşık 20 bin aktif kullanıcı olduğunu belirtti. Herhangi bir e-ticaret platformu ya da başka bir paket uygulaması kullanmadıklarını, uygulamaların yüzde 85’ini kendilerinin geliştirdiğini belirten Özer, şirketin ikinci aşama hedeflerini ise şöyle açıkladı:
“Lojistikte 25 depoda kullandığımız uygulamalar; uçtan uca, aklımıza gelebilecek tüm çözümleri çekecek şekilde, buna dış ticaret de depo yönetimi de dahil olmak üzere bizim geliştirdiğimiz uygulamalar. Bu uygulamalar haliyle zaman içinde aslında platformlara ve yavaş yavaş da ürünlere dönüşmeye başlıyor. Belki de bu şirketin kurulumunun en büyük avantajı, ilerleyen zamanlarda bize bu kabiliyetlerimizi sektörümüze hatta sektör dışındaki bizim moda perakende dışındaki birçok alanda da aslında kullanma imkanı sağlayacak. Bu, bizim için ikinci aşamadır.”
IT ekibi bin kişiye çıkacak
Bu nedenle 800 kişilik ekibin gelecek yıl bin kişiye erişmesinin söz konusu olduğuna işaret eden Özer, “Bu konudaki yatırımlarımız devam edecek, istihdam yaratmaya da devam edeceğiz. Çünkü bütün çalışan algoritmalarımızı bu yeni kabiliyetlerle yeni yapay zekâ teknolojileriyle yenilememiz gerekiyor. Bu bizim için şu anda önemli bir aşama. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz” dedi.
Teknoloji sağlayıcılarla iş birliği
Özer, teknoloji trendleri ve güncel teknolojileri kullanmak için yapay zekâ ile üretken ve etkileşimli türevlerini sonuna kadar kullanmaları gerektiğini, başka türlü verimlilik ve müşteri deneyimi sağlamanın mümkün olmadığını söyledi. Özer, “O yüzden de teknoloji trendlerini sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da Silikon Vadisi’nde de Çin’de de takip etmemiz gerektiriyor ve bununla ilgili de ortaklıklarımızı her geçen gün daha da artırıyoruz. Microsoft, Google, Oracle, IBM ve Cisco gibi büyük teknoloji sağlayıcılarla iş birliği yapmadan bu işi sağlamamız çok mümkün değil ” diye konuştu.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da start-up’lar ve fintech’lerin yanı sıra e-ticaret ve lojistik taraflarında çözüm geliştiren birçok firmayla iş birliği yapacaklarını açıklayan Özer, “Kimi zaman belki de ortaklıklar yapacağız” dedi.
"Çok büyük bir teknoloji ihracatçısıyız"
Genel Müdür Şerafettin Özer, “Biz çok bunu dillendirmiyoruz belki, ama sadece o 60 ülkede değil, tüm lokasyonlarda aslında çok büyük bir teknoloji ihracatçısıyız” açıklamasını da yaptı.
"Büyük bir ‘data center’ yatırımı yapacağız"
LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, söz ettiği bin 300 mağazadan yola çıkarak “Bizim 8 bin kasamız var, 4 bin 500’ü Türkiye’de. Bu 8 bin kasanın hepsinde farklı uygulamalar geliştiriyoruz. Tüm mağazacılık operasyonlarımızı mobile taşıyoruz” dedi. Yaklaşık 20 senelik bir veri merkezine sahip olduklarını, çok yakın zamanda büyük bir ‘data center’ yatırımı yapacaklarını kaydeden Özer, “Önümüzdeki günlerde data center’ı yenileyeceğiz” dedi. Özer, “Önümüzdeki 2025 yılı içinde yapay zekâ ve veri merkezi tarafındaki yenileme işi, bizim ağırlıklı yatırım kalemlerimizi oluşturacak” diye konuştu.
Tüketici ne giyeceğine ‘fashion asistant’ ile karar verecek
Markanın mobil uygulamasındaki sanal moda asistanı, tüketici için hafta sonu gideceği özel bir güne yönelik kombin oluşturacak, bedenine ve ihtiyacına göre ürün satın almasını sağlayacak. Uygulama Ocak ayında kullanıma açılacak.