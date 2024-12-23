LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük'ten Suriye açıklaması: Ortalık durulursa kendimiz gideriz

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, LC Waikiki'nin küresel arenadaki 15. yıldönümü dolayısıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'de mağaza açmayı düşünüp düşünmedikleri sorulan Küçük, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Suriye, daha yeni bir olay, biz de bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda düzen oturur. Savaştan önce Suriye'de bizim mağazamız vardı ve orada hızlı mağazalaşma konusunda gayretlerimiz vardı, kendimiz şirket kurmuştuk.

* Bu aralar bize, 'Bayilik verir misiniz, franchise verir misiniz' diye talepler gelmeye başladı ama kendimizin iyi bildiği bir coğrafya orası, yakın bir coğrafya. Eğer düzen olursa, ortalık durulursa oraya kendimiz gideriz. Atölye kurulup kurulmayacağını da zaman gösterecek.