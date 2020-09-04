LC Waikiki’ye 522 bin m2 arsa tahsisi

04 Eylül 2020

Aksaray’da 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrika için düzenlenen arsa tahsis törenine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ve davetliler katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Aydoğdu, Türkiye'nin en önemli OSB'lerinden birinin Aksaray'da olduğunu, bünyesinde dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan firmaların yer aldığını söyledi. Türkiye’nin en önemli giyim markalarından LC Waikiki’nin de Aksaray’dan dünyaya açılacağını aktaran Aydoğdu, “LC Waikiki’ye, 522 bin metrekarelik sanayi parseli tahsisi yaptık. 2021 yılı başında temeller atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakamların açılımı şudur, çarpanları ve katma değerleri ile yaklaşık 30 bine yakın kişinin yüzünün gülmesi demektir. Bu rakam birçok ilçenin, toplam nüfusundan fazla. Aksaray büyük potansiyele sahip bir kent. Marka şehir kalite ile olur. Kalite ise tesadüfen olmaz, daima akıllıca bir gayretin ürünü olarak ortaya çıkar. Aksaraylılar olarak bunun farkındayız” ifadelerini kullandı. Necip Özçer ise şirket olarak Aksaray’a büyük bir yatırım yapma aşamasında olduklarını vurgulayarak, “Bizim için de çok onur verici bir gün. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için diğer ülkeleri ekonomik ve sosyal olarak aşmak, hep birlikte, hepimizin en büyük dileğidir. Benim kurumumun da 50 ülkede çalışan arkadaşlarımızın da en büyük dileği budur” diye konuştu.