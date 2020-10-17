LC Waikiki'ye koleksiyon üretiyordu, Manche markasıyla perakende sektörüne adım attı

17 Ekim 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Pandemi nedeniyle AVM’lere olan ziyaretçi trafiğinin azalması perakendecileri yol ayırımına getirmiş durumda. Mağazaların sayısını azaltmaya yönelik tedbir alanların tersine üreticiyken perakende sektörüne girmek için harekete geçenler de var. Bunlardan biri de Malatya’da üretim tesisleri olan ERS Nakış. LC Waikiki ve Defacto gibi Türkiye'nin önde gelen hazır giyimcilerine kadın ve erkek giyim koleksiyonu üreten ve satan ERS Nakış, mağazalaşmak için düğmeye bastı. Ve Manche markasıyla Türkiye’de ilk mağazasını geçen hafta hizmete açtı. Manche Genel Müdürü Taygun Kargı, “Kadın ve erkek koleksiyonu üretiyor ve satıyorduk. Şimdi kendi markamızla mağazalaşarak büyüyeceğiz” dedi.



Modayı doğru fiyat ve kaliteyle satacak

Bu yılın başında perakende sektöründe markalarıyla yer almak üzere harekete geçen şirket, ilk olarak Kosova’da açtığı iki mağazayla faaliyete başladı. Mart ve nisan aylarında yapılan bu açılışların ardından tüm dünyada salgının şiddetinin artmasıyla yatırıma ara verdi. Yeni normalle birlikte zinciri büyütmek için harekete geçen şirket, Türkiye’deki ilk mağaza için de İstanbul’da bulunan Vega AVM’yi seçti.

320 metrekare büyüklükteki mağazayla faaliyete başlayan şirket, kadın ve erkekte 400’e yakın modelle kapılarını müşterilerine açtı. Koleksiyonlarında moda ve kaliteyi ön planda tuttuklarını söyleyen Kargı, “Dünyadaki moda trendleri koleksiyonumuzda doğru fiyat ve kaliteyle yer alacak” dedi.



Pandemi sonrasına hazırlanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle perakendecilerin küçülme stratejisine gittiğini söyleyen Kargı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz ise tam aksine bu dönemi büyüme fırsatı olarak görüyoruz. Tüm dünya bu salgının bitmesi yönünde harıl harıl çalışıyor. Biz 3-6 ay içinde hayatın normalleşeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla tüketicilerin yeniden AVM’lerdeki konforlu alışveriş alışkanlığına döneceğine inanıyoruz. Mağazalaşmak için doğru bir zaman olduğunu düşündük ve stratejimizi hayata geçirdik. AVM’lerde değişen kiralama şartları da bizim için bir fırsat oluşturdu.”

COVID-19 nedeniyle kapalı ortamlara girmek istemeyen tüketicilerin cadde mağazacılığına yönelmesi AVM’lerin elini zayıflatmış durumda. Kiralamalarda esnek koşulların uygulanmasıyla Manche mağazalaşmada hızlı adımlar atacak. İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki illere franchising modeliyle yayılma planı yaptıklarını söyleyen Kargı, “2021 yılında üç büyük şehirde bize ait 8 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Geri kalan illerde ise franchising yoluyla mağazalaşacağız” dedi.

Girişimci iki arkadaş moda devi olmayı planlıyor



1980’lerde hazır giyim sektörüne nakış işleme hizmeti vermek üzere Malatya’da kurulan ERS Nakış’ın zaman içinde atıl kalan kapasitesini babasından devralan Ahmet Gökhan Sipahi arkadaşı Yasin Tokman’la birlikte hazır giyim üretimine çevirmiş. Önce erkek giyim koleksiyonu üretip satan iki girişimci, Manş Denizi’nden geçerken etkilenerek buldukları Manche ismiyle markalaşma kararı almış. Koleksiyona kadın giyimi de ekleyen girişimciler, mağazalaşarak hazır giyimde önde gelen markalardan biri olmayı planlıyor.