Leapmotor'un elektrikli araçları Avrupa ile buluşmaya hazır

Leapmotor International, ilk parti elektrikli araçlarını Çin'den Avrupa'ya sevk etti. İlk sevkiyat ortaklık adına önemli bir kilometre taşı oluştururken, aynı zamanda ortaklığın Avrupa elektrikli araç pazarına hızlı bir şekilde sürdürülebilir mobilite ve yenilikçi çözümler sağlama konusundaki ortak taahhüdünü ortaya koyuyor.

2026 hedefi: 500 satış noktası

Leapmotor International, Stellantis dağıtım kanallarından yararlanarak Avrupa'daki Leapmotor modellerine yönelik satış noktalarını 2024'ün sonunda 200 adetten 2026'ya kadar 500 adede çıkarmayı planlıyor. Leapmotor'un küresel tasarım ve güvenlik standartlarına göre ürettiği ilk küresel ürün olan C10, Leapmotor'un kendi geliştirdiği LEAP 3.0 teknoloji mimarisine dayanıyor., Teknolojik ve estetik tasarımıyla '2023 Uluslararası CMF Tasarım Ödülü', ardından Fransız Tasarım Ödülleri (FDA) 2024 Altın Ödülü ve ABD MUSE Tasarım Ödülleri 2024 Altın Ödülleri'ni kazandı.

Tavares, sevkiyatın müşterileri için yenilikçi, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir mobilite çözümleri sunma taahhütlerinin somut bir adımı olduğunu vurgulayarak, "Bu ortaklığın getirdiği fırsatlar konusunda heyecanlıyız ve birlikte başarılı bir yolculuğa çıkmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Jiangming: Ürünler yerel müşterinin beğenisini kazandı

Çin'de 2024'te toplam 400 bin adedin üzerinde elektrikli araç satışına imza atıldığını belirten Leapmotor Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zhu Jiangming, "Ürünlerimiz yerel müşterilerin beğenisini kazanarak niteliklerini kanıtladı. C10 ve T03 modelleri en başından küresel müşterilerin yüksek kalite standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca Stellantis ile Leapmotor arasındaki işbirliğinin her iki şirket için de önemli bir büyüme sağlayacağından eminiz" açıklamasında bulundu.​​​​​​​