Lega Yapı iç mekanları tasarlayacak

ALİ ŞAHİN

Faaliyetlerine 2011 yılında başlayan ve ilk olarak ısı, su ve ses yalıtımları konusunda hizmet veren Lega Yapı büyümeye devam ediyor. Yalıtım hizmetlerinin yanı sıra Mudanya’da ilk inşaat projesini de hayata geçiren Lega Yapı, firma sahibi Kerim Bingölballı’nın eşi iç mimar Rumeysa Bingölballı’nın da ekibe dahil olması ile birlikte iç mekan tasarımı uygulamalarına ağırlık vermeye başladı. Bursa dışında da faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Bingölballı, “Hedefimiz kurumsal ve güvenilir bir firma olarak Bursa’nın prestijli projelerine imza atmak.” dedi.

Haksız rekabet oluştu

Sektörde yeni bir anlayışın öncüsü olduklarını belirten Bingölballı, “Bugün herkes sürdürülebilirliği ve enerji tasarrufunu konuşuyor. Biz yıllardır bu konuda kalitemizle adımızdan söz ettiriyoruz. Enerji tasarrufunun sağlanabilmesi için kullanılan malzemelerin de kaliteli olması gerekir. Ama ne yazık ki bu konuda teknik bilgiler yetersiz olduğundan merdiven altı diyebileceğimiz firmalar sektörde haksız rekabet oluşmasına neden oluyor. Gelecek nesiller için yapmamız gereken en önemli şey doğaya olan zararımızı azaltmak. Biz bu bilinçle kaliteden ödün vermeden işimizi yapıyor ve verimliliği birinci planda tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şaşırtıcı projelere imza atmak istiyoruz

İç mekan projeleri hakkında da bilgi veren Bingölballı, “İç mekan tasarımı kişinin sürekli kendini geliştirmek zorunda olduğu çok dinamik bir alan. Dolayısıyla çok heyecan verici ve motive edici bir meslek. Projelerimizi devam ettirirken tasarımın sürekliliğini sağlamak bir yana şaşırtıcı projelere imza atmak istiyoruz. Tasarımda kurgu eğer işlev odaklıysa mekan sınırlarını belirleyen öğeler en çok değer verilmesi gereken yerler oluyor” dedi.

Arsa maliyetleri çok yüksek

Son dönemde inşaat sektöründeki daralmaya da dikkat çeken Bingölballı, “Şu an Bursa’daki arsa maliyetleri çok yüksek. Bir projenin en büyük gider kalemi arsa olmaya başladı. Yeni bir projeye başlamak niyetindeyiz ama arsa bulma konusunda zorlanıyoruz. Halihazırda yavaşlayan sektörde iç mekan tasarım projelerini dahil ederek bir anlamda kendimize alternatif alan da oluşturmuş olduk. Biz kurumsal bir yapıda işlerin yürütülmesi ve kalite ile iş güvenliği konusundan ödün verilmemesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Ancak bu şekilde var olduğumuz sektöre değer katabiliriz” diye konuştu.