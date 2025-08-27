Lego’dan rekor gelir: Yılın ilk yarısında satışlar yüzde 12 arttı

Danimarkalı oyuncak devi Lego Group, 2025 yılının ilk yarısında tarihinin en yüksek gelirine ulaştı. Şirket, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 34,6 milyar krona (yaklaşık 5,40 milyar dolar) çıkardı. Net kâr ise yüzde 10 artışla 6,5 milyar krona yükseldi.

Satışları sürükleyen setler

Lego City, Lego Technic ve Lego Botanicals gibi kendi serilerinin yanı sıra Lego Star Wars gibi lisanslı temalar güçlü satışlara imza attı. Özellikle Lego Botanicals setleri, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde büyük ilgi gördü.

Yeni ortaklıklar ve pokemon hamlesi

Şirket, ürün portföyünü Formula 1, Bluey ve One Piece gibi iş birlikleriyle genişletti. Ayrıca Lego, The Pokemon Company International ile çok yıllık bir anlaşma imzalayarak gelecek yıl Lego Pokemon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yatırımlar devam ediyor

Rekor büyümeyle birlikte Lego, global yatırımlarını da hızlandırdı. ABD’nin Virginia eyaletinde 2027’de faaliyete geçmesi planlanan 1,5 milyar dolarlık fabrika ve dağıtım merkezi kurulurken, Amerika kıtasındaki yeni genel merkez de Boston’da açıldı.

Bölgesel güçlü talep

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki talep sayesinde sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydeden Lego, faaliyet kârını da yüzde 10 artışla 9 milyar krona yükseltti. Ancak artan vergi ödemeleri nedeniyle operasyonel faaliyetlerden sağlanan nakit akışı, geçen yıla göre düşüşle 5,9 milyar kron olarak gerçekleşti.