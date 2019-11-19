Legoland Discovery Centre'dan Öğretmenler Günü kampanyası

19 Kasım 2019

Çocuklu ailelerin birlikte keyifle vakit geçirdikleri, içerisinde bulunan temalı oyun ve eğlence alanlarıyla birbirinden yaratıcı aktiviteler sunan Legoland Discovery Centre İstanbul, Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenleri eğlence merkezinde keyifli bir gün geçirmeye davet ediyor. 23-24 Kasım tarihlerinde, öğretmen kartlarını ibraz eden öğretmenlere merkezi ücretsiz ziyaret imkanı sunan Legoland Discovery Centre İstanbul, öğretmenlere eşlik edecek 3-17 yaş arasındaki çocuklarına ise gişede yüzde 50 indirim uygulayacak. 0-3 yaş arası minikler de merkezi ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.



Bayrampaşa Forum İstanbul AVM içerisinde 3 bin m²’lik bir alanda hizmet veren Legoland Discovery Centre İstanbul içerisinde, 4 boyutlu sinema, Lego parçalarının yapım sırrının anlatıldığı fabrika turu, atölye çalışmaları, temalı oyun alanları ve tüm dünyadan önemli yapıların bir arada sergilendiği Miniland bulunuyor.