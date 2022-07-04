Lenovo, Avrupa'daki ilk şirket içi üretim tesisini açtı

Lenovo, ilk şirket içi üretim tesisini Macaristan'ın Ullo şehrinde açarak gerçekleştirdiği yatırımla uluslararası üretim operasyonlarının kapsamını genişletti. Bu yatırımla, üretim kapasitesi artışı, yerel satıcılarla daha fazla iş birliği potansiyeli ve yeni istihdam yaratılmasıyla Macaristan'da özel sektör ve kamu sektörü önemli bir ekonomik potansiyel ortaya koyuyor. Tesiste şu anda çeşitli mühendislik, yönetim ve operasyon görevlerinde binden fazla tam zamanlı personel çalışırken, tesis tam kapasiteye ulaştıkça daha fazla istihdam sağlanacak. Lenovo’nun bu yatırımı ayrıca, Macaristan Yatırım Teşvik Kurumu (HIPA) üzerinden sağlanan devlet teşvikleriyle de destekleniyor.

50 bin metrekare alana sahip

Üç katlı iki bina ile yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulu bu yeni tesis, Lenovo'nun en büyük üretim tesislerinden biri. Tesisin üretim hattı, her biri müşterilerin ihtiyaçlarına özel tasarlanmış bini aşkın sunucu ve 4 bini aşkın iş istasyonundan oluşan bir günlük kapasiteye sahip olacak. Tesis genelinde hem üretim hem de lojistik alanında sıcaklık, nem ve stok koşullarını takip eden birinci sınıf bir bina yönetim sistemi ve DIMM robotik etiketleme sistemi gibi yenilikçi otomasyon olanakları kullanılıyor. Bu da Lenovo'nun ürünleri üzerinde optimum kalite kontrolü sağlamasına olanak tanıyor.

Enerjisini güneşten alacak

Tasarımı amaca özel gerçekleştirilmiş yeni fabrika binası elektrik ihtiyacını, küçük bir köyü aydınlatmaya yetecek kadar güç üreten 0,5 megavat kapasiteli güneş panellerinden sağlayacak. Ürünlerin yerel olarak üretilmesi, aynı zamanda ürünlerin nakliye süresini kısaltarak daha verimli ve sürdürülebilir lojistik seçenekleri sağlıyor. Bu durum, Lenovo'nun patentli düşük sıcaklıklı lehimleme prosesi gibi yenilikçi üretim süreçleriyle bir araya gelerek, Lenovo'nun bilimsel temelli iklim hedeflerine ulaşmasını sağlayacak.

“İnovasyonda öncü konumumuzu koruyoruz”

Lenovo Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EMEA Bölgesi Başkanı Francois Bornibus, konu hakkında şunları söyledi: “Macaristan'daki üretim tesisimizin resmi olarak açılmasıyla, küresel üretim ağımızın optimizasyonu ve gelişiminde önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Macaristan'ın diğer ülkelerle olan bağlantıları sayesinde Avrupalı müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha yakından karşılarken, inovasyonda öncü konumumuzu koruyoruz. Faaliyetlerimiz dünya genelinde büyümeye devam ederken, bu muhteşem yeni tesis ileriye dönük başarı sağlama planlarımızda kilit rol oynayarak herkes için daha akıllı teknolojiyi Avrupa'ya daha sürdürülebilir, hızlı ve verimli bir biçimde getirecek.”

Macaristan Yatırım Teşvik Kurumu (HIPA) Genel Müdürü Róbert Ésik ise “Dünya genelinde üretim alanında uzun bir geçmişe sahip sektör lideri bir şirket olan Lenovo'nun iş birliği için bizi seçerek yeni tesisini Macaristan'da kurması mutluluk verici. Tesisin resmi olarak açılmasıyla, yerel tedarikçiler için yeni iş birliği fırsatlarının Macaristan'ın kazançlı ekonomik ortamına önemli katkı yapmasını öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.

Lenovo Türkiye ISG Genel Müdürü Burç San da yatırımla ilgili şunları kaydetti: “Günde bin adet sunucu üretmek üzere yapılandırılan Ullo fabrikamız, tedarik zinciri yönetiminin zorlaştığı günümüzde, Dünya 2021 En Başarılı Tedarik Zinciri Sıralaması’nda 9. olan Lenovo’yu bir adım daha öne çıkaracak. Türkiye’deki müşterilerimize çok daha hızlı üretim ve teslimat avantajı sağlayacağımız bu tesis sadece bir fabrika değil aynı zamanda müşterilerimizin ziyaretine açık bir Ar-Ge ve inovasyon merkezidir.”