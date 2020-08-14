Lenovo, yüzde 7 artış ile cirosunu 13,3 milyar dolara çıkardı

14 Ağustos 2020

Şiketten yapılan açıklamada, Lenovo'nun 2020 yılı ikinci çeyreğinde grup cirosunu önceki yıla göre %7 artırarak 13,3 milyar dolara çıkardığı bildirildi. Açıklamaya göre, Türkiye’de kişisel bilgisayar pazarında yüzde 26,5 pazar payına sahip olan Lenovo Türkiye, tüketici segmentinde yüzde 20,5, kurumsal segmentte de yüzde 40,8 pazar payına sahip.

Söz konusu dönemde vergi öncesi geliri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38 artış göstererek 332 milyon dolara ulaşan Lenovo’nun net geliri, yüzde 31 artışla 213 milyon dolara yükseldi. Lenovo’nun faturalandırılmış “Yazılım ve Hizmetler” cirosu ise önceki yıla göre yüzde 38 artarak 1 milyar doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lenovo CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Yang Yuanqing, "Geçtiğimiz çeyrekte elde ettiğimiz bu olağanüstü performans, Lenovo'nun pandemi ile birlikte ivme kazanan uzaktan çalışma, eğitim ve artan dijitalleşmenin ortaya çıkardığı yeni fırsatları değerlendirdiğinin kanıtı. Dünya bu sorunlarla mücadele etmeye devam ederken Lenovo, temel faaliyetlerimizin yanı sıra hizmet temelli akıllı dönüşümümüzün sunduğu yeni hizmet ve çözüm fırsatlarıyla sürdürülebilir büyüme sağlamaya odaklanıyor." dedi.

Akıllı Cihazlar Grubu cirosu çift haneli büyüdü

Açıklamada, Akıllı Cihazlar Grubu'nun (IDG) Lenovo'nun performansına öncülük etmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Kişisel bilgisayar ve Akıllı Cihazlar Grubu'nun (PCSD) cirosu, önceki yıla göre çift hanelerde artarak 10, 6 milyar dolara ulaştığının kaydedildiği açıklamada, "Vergi öncesi gelir, önceki yıla kıyasla yüzde yüzde 28 artış göstererek 670 milyon dolar düzeyine ulaştı. Sektörünün en yüksek kârlılık düzeyi 1 puan daha artarak yüzde 6,3 ile yeni bir rekor kırdı. Lenovo, globalde toplam kişisel bilgisayar pazarında zirvedeki yerini korudu." ifadelerine yer verildi.

Veri Merkezi Grubu cirosu 1,6 milyar dolara ulaştı

Önceki yıla göre kârlılığını artıran Veri Merkezi Grubu (DCG) ise, yüzde 20 büyüme ile 1,6 milyar dolar ciro elde etti. ‘Bulut Hizmeti Sağlayıcı’ segmentindeki büyüme ise yüzde 30 olarak gerçekleşti. Bu dönemde müşteri portföyündeki artış süren Lenovo'nun kurumsal ve SMB (küçük ve orta ölçekli işletme) faaliyetleri, önceki yıla göre ciro artışı elde etti. Açıklamaya göre, 'Yazılım Tabanlı Altyapı ve Hizmetlerin' yanı sıra 'Yüksek Performanslı Bilgi İşlem' gibi yüksek büyüme performansı gösteren segmentlerdeki çift basamaklı ciro artışı bu büyümeyi en çok destekleyen faktörler oldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Lenovo'nun Akıllı Dönüşümü, 3S (Akıllı IoT, Akıllı Altyapı, Akıllı Dikey Çözümler) stratejisinin kararlı bir biçimde yürütülmesi sonucu güçlü bir ilerleme göstermeye devam ediyor. Önceki yıla göre yüzde 38 artan faturalandırılmış toplam yazılım ve hizmetler hasılatı 1 milyar doları aşarak grubun hasılatının yaklaşık yüzde 7,6'sını oluşturdu. Faturalandırılmış Akıllı IoT hasılatı önceki yıla göre yüzde 39 artarken Akıllı Altyapı yüzde 16 ve Akıllı Dikey Çözümler yüzde 65 artış gösterdi."