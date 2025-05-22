Lenovo'nun karı tahminlerin çok altında kaldı

Lenovo, mali yılının dördüncü çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Mart itibarıyla sona eren çeyrekte şirketin net karı yüzde 64 düşerek 90 milyon dolara geriledi. Bu rakam, analistlerin 225,8 milyon dolarlık kar beklentisinin oldukça altında kaldı.

Lenovo aynı dönemde 16,98 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin cirosu analist tahminlerini aştı; beklenti 15,6 milyar dolardı. Ancak gelirdeki artış, kar düşüşünü telafi etmeye yetmedi.

Kâr marjlarındaki daralma, artan maliyetler ve zayıf cihaz talebinin Lenovo’nun performansını baskılayan temel faktörler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Şirket, son dönemde yapay zeka sunucuları ve hizmet tabanlı çözümlerle çeşitliliği artırmaya çalışsa da, kar kaleminde yaşanan bu sert düşüş yatırımcıların endişesini artırdı.