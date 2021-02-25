Leo Drive, yeni ürünleriyle Avrupa pazarını hedefliyor

Otonom araçlara yönelik yazılım, donanım ve sistemler geliştiren Leo Drive, bu faaliyeti yalnızca savunma sanayine yönelik değil, başta otomotiv olmak üzere otonom araçların katma değer sağlayabileceği tüm uygulamalar için gerçekleştiriyor. 2020 öncesindeki iki yıl boyunca cironun yüzde 200 büyüdüğünü belirten Leo Drive Kurucu Ortağı Samet Kütük, 2020 yılında ise yüzde 100 büyüme sağladıklarını vurguladı.

Geliştirdikleri ürünlerin haliha-zırda ihraç edildiğini fakat ihracatın ciroya oranını birkaç katına çıkarmak istediklerini aktaran Kütük, “Ayrıca otonom araçlara yönelik iki yeni ürün üzerine çalışmalara devam ediyoruz. 2021 sonu itibarıyla Avrupa Birliği’nden ilk müşterilerimizi elde etmeyi amaçlıyoruz. Leo Drive, 2020 yılı sonu itibarıyla daha ölçeklenebilir bir iş modeli ile hayatını sürdürmeye karar vermiş olup, büyüme hızını da böylece artırabileceğini öngörüyor.” dedi.

Ciroda yüzde 200 artış hedefliyor

Ulusal olarak Türkiye’de yerleşik otomotiv firmaları ile otonom sistemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydeden Samet Kütük, “Önümüzdeki dönemde başta Avrupa Birliği Ufuk programı olmak üzere uluslararası programlarda yer almayı ve uluslararası partnerler ile de geliştirme çalışmaları yapmayı planlıyoruz." diye konuştu. Kütük, bu yıl bir önceki yıla göre ciroda yüzde 200, istihdamda da yüzde 100’lük artış hedeflediklerini söyledi.

2020’de Türkiye’de yerleşik bir otomotiv üreticisi ile halihazırda üretimde olan bir askeri aracın otonomlaştırılması çalışmalarını yürüttüklerini belirten Kütük, “Bu aracın testleri halen devam ediyor. Bu yıl ise yine Türkiye’de yerleşik bir otomotiv üreticisi ile bir elektrikli otobüsün otonomlaştırılması üzerine çalışmalar sürüyor.” açıklamasını yaptı.

Bugün savunma sanayiinde üretilen birçok insansız kara ve hava aracının alt bileşenlerini müşterilerine sunduklarını anlatan Kütük, "Herhangi bir konsept ya da seri üretimde olan bir araç platformunun müşteri gereksinimlerine uygun olarak otonom hale getirilmesi konusunda anahtar teslim projeler yapıyoruz." dedi.