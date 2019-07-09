Leras Tekstil 'yapay zeka' ile fark yarattı

09 Temmuz 2019

Türk tekstil sektörünü uluslararası pazarlarda başarıyla temsil eden Leras Tekstil, kısa vadede farklı alanlarda yeni markalar oluşturmaya devam etmeyi, orta ve uzun vadede ise satışlarının yarısını ihracattan yapmayı ve uluslararası bir marka olmayı hedefliyor.

Firmanın ikinci kuşak yöneticisi olan Genel Müdür Betül Eren Işık, sektöründe birçok ilke imza atan Leras’ın kendi yönetimi altında tasarım ve Ar-Ge konularına eğilerek yenilikçi projelerle tekstil yan sanayisini şekillendirmeye devam ettiğini belirtti.

Leras School, Mutluluk Fabrikası ve Smart Leras bu projelerden bazıları. Leras School projesiyle kurumsal kapasiteyi artırmak ve sürekli öğrenme kültürü yaratmak amaçlanırken, Mutluluk Fabrikası kurum içi sosyal programlar geliştiriyor.

Smart Leras projesiyle fark yaratmayı amaçlayan Leras, bu amaç doğrultusunda Akıllı Teknolojiler ile donatıldı. Projenin ilk meyvelerinden biri, ürün teslimatını hızlandırarak müşteri memnuniyetini artıran yapay zekâ destekli sipariş yönetim sistemi. Yapay zeka kullanımı sayesinde müşteri taleplerine en hızlı şekilde cevap verdiklerini belirten Işık, böylelikle rakipleri arasından sıyrıldıklarının altını çizdi:

“Geçen yıl başlayıp genişleterek devam ettiğimiz Smart Leras projesiyle, on binlerce desenimizi tarayıp sisteme yükledik ve dijital ortamda arşivledik. Müşterilerimiz bir desen sorduğunda sistemimiz saniyeler içerisinde o deseni buluyor veya alternatifler sunuyor. Makine öğrenmesi sayesinde desenlerimizi öğrenen sistem, insan zihninin ulaşamayacağı kadar çok desene saniyeler içerisinde ulaşabiliyor. Müthiş bir hız ve kolaylık sağlayan yapay zekayı kullanmamız, dünyanın en iyi markalarına ve tekstil üreticilerine trend dantel ve brode üretme noktasında bizi daha da güçlendirdi.”

Aile şirketlerinin uzun ömürlü olabilmesi için bir gelecek vizyonuna sahip olması gerektiğine dikkat çeken Işık, şunları vurguladı: “Tasarım, Ar-Ge ve Akıllı Teknolojiler konusundaki farkındalığımız bize global başarının kapılarını açtı. Bu alanlara yaptığımız yatırımlar sayesinde hem müşteri sayımızı artırdık hem de ekibimizi genişleterek yeni istihdam yarattık. Bildiğimiz kadarıyla, kendi sektörümüzde yapay zeka uygulamalarını ilk biz hayata geçirdik.”