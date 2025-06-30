İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yürütülen ve 23 Haziran’da e-ihale yöntemiyle başlayan açık artırma süreci, 30 Haziran’da sona erdi.

İhaleyi kazanan BLG Varlık Yönetim AŞ, başlangıç bedelinin yaklaşık 4,5 katı olan 3 milyar 200 milyon TL ile en yüksek teklifi verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Borçlunun süreç boyunca ortaya koyduğu tüm haksız eylem ve kamuoyunu yanıltıcı girişimlerine rağmen, Les Ottomans olarak bilinen otelin icra ihalesi şirketimiz adına başarıyla sonuçlanmıştır. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve portföyümüzdeki varlıkları etkin biçimde yönetmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Ünal Aysal: Dava açacağız

Öte yandan otelin eski sahibi iş insanı Ünal Aysal, ihalenin iptali için yargı yoluna başvuracağını açıkladı. Basına yaptığı açıklamada Aysal, “Bu otelin ekspertiz değeri 180 milyon dolar. Biz bu filmi daha önce gördük. İhalenin iptali için hem kanuni hem de şekilsel birçok gerekçemiz var. Bu hafta içinde dava açacağız.” dedi.