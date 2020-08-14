Lesaffre Türkiye, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı
Lesaffre Türkiye, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kıstasları tamamlayarak “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı.
Maya endüstrisinde global çapta faaliyet gösteren Lesaffre, COVID- 19 salgınıyla mücadele kapsamında Amasya, Lüleburgaz ve Ceyhan’da yer alan tesislerinde, TSE tarafından belirlenen kıstasları tamamlayarak “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı.
Gerek profesyonel fırıncılara gerekse ev kullanıcılarına yönelik mayalar, ekmek geliştiriciler, blendler ve ekmek miksleri üreten Lesaffre, aldığı COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile hijyen güvenliğini belgeledi.