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Lesaffre Türkiye, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

Lesaffre Türkiye, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen kıstasları tamamlayarak “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı.

Lesaffre Türkiye, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı
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Maya endüstrisinde global çapta faaliyet gösteren Lesaffre, COVID- 19 salgınıyla mücadele kapsamında Amasya, Lüleburgaz ve Ceyhan’da yer alan tesislerinde, TSE tarafından belirlenen kıstasları tamamlayarak “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı.

Gerek profesyonel fırıncılara gerekse ev kullanıcılarına yönelik mayalar, ekmek geliştiriciler, blendler ve ekmek miksleri üreten Lesaffre, aldığı COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile hijyen güvenliğini belgeledi.

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