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Letonya’da fabrika aldı, Düzce’ye tesis kurdu

50’den fazla ülkeye poliüretan ihracatı gerçekleştiren Kimpur, yurtdışında da üretime başladı. Letonya’da 25 bin ton kapasiteli üretim tesisi satın alan şirket, Düzce’de de 65 bin tonluk yeni üretim tesisini açmaya hazırlanıyor.

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Birol BOZKURT

Poliüretan üretiminde dünya devleri ile ya­rışan Kimpur, üretim kapasitesini artırmayı hedef­liyor. İlk çeyrek rakamları­nı açıklayan şirket, gelirleri­ni yüzde 65 artırarak 1,6 mil­yar TL’ye çıkarmayı başardı. Dünyanın en büyük poliüre­tan üreten şirketleri arasın­da 9’uncu sırada yer alan ve tamamen yerli sermaye sa­hip olan Kimpur, 1983 yılın­da Kimteks Kimya adıyla 2 arkadaş tarafından kurulan 40 yıllık bir şirket. İlk dönem­lerde ayakkabı sektörü ile ya­kından çalışan firma ayakka­bı sektörü için üretim yapar­ken, daha sonra ayakkabının alt kısmında kullanılan poliü­retanı da üretmeye başlıyor. Sektör ağını hızla büyüten fir­ma daha sonra 2008 yılında Gebze’de kendi üretim yeri­ne geçti ve pazar lideri olma­yı başardı. Firma daha son­ra bir yol ayrımına giderek üretim ve ticaret faaliyetleri­ni ayırma kararı alıyor. Kim­teks Kimya ticari satışlarına devam ederken Kimteks Po­liüretan olarak yoluna devam eden Kimpur bu ayrılmadan sonra üretime odaklanarak büyüyor.

2022 yılında halka açılan şirketin bu yıl yüzde 20 bü­yüme hedeflediğini söyle­yen Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, “Sektörden hızlı bü­yüyen bir şirketiz. Geçen yıl sektör yüzde 3 büyürken biz yüzde 20 büyümeyi başardık. Pazar lideri olarak üretim ka­pasitemizi sürekli artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kurun serbest bırakılmasını istiyoruz

Ülke olarak zor bir dönem­den geçildiğine vurgu yapan Karaca, “İç pazarda deprem ve deprem sonrası sıkıntılar ve bazı pazarlardaki daralma­lar veya büyümeler bizim pa­zarımızı etkiliyor. Tabii ki se­çim süreci ve uygulanan se­çim ekonomisi de bize etki ediyor. Halka arzdan elde etti­ğimiz gelirle Düzce’de yatırı­mına başladığımız 65 bin ton üretim kapasiteli tesisimiz bu ay içerisinde tamamlanacak. Ayrıca Letonya’da 25 bin ton kapasiteli bir tesisi satın al­dık ve orada üretime başladık. İhracatta daha agresif olmayı hedefliyoruz. Dövizde yaşa­nan baskı bizi olumsuz etki­liyor bu yüzden ihracatçılar olarak kurun serbest bırakıl­masını arzu ediyoruz. Global markalarla rekabet ediyoruz. Kurdaki bu baskı bizim reka­betimizi olumsuz etkiliyor” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sektöre yönelik etkilerini an­latan Cavidan Karaca, “Rusya büyük bir pazar bizim için. Uk­rayna savaşının başlamasıyla birlikte sektörün büyük oyun­cuları Rusya’dan çekilince biz buradaki boşluğu doldurmayı başardık. Türkiye’den yapılan poliüretan ihracatının yüzde 55-60’ını biz yapıyoruz” ifade­lerini kullandı.

Kimpur ilk çeyrekte gelirlerini yüzde 65 artırdı

Kimpur, 2023 yılının ilk üç ayında konsolide gelirleri­ni yüzde 65 artışla 1,619 mil­yar TL olarak gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde konsolide gelir 981 milyon TL seviyesindeydi. Kimpur’un brüt karı 2023 yılının ilk çey­reğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 ar­tışla 291 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz, amortis­man ve vergi öncesi kârı ise yüzde 25 artışla 227 milyon TL’ye yükseldi.

Bilanço rakamlarını değer­lendiren Kimpur CEO’su Ca­vidan Karaca, şirketin sürdü­rülebilir büyüme stratejisine vurgu yaptı. Karaca, “2023 yı­lının ilk çeyreğinde gördüğü­müz başarılı sonuçlar, Kim­pur’un sektördeki lider konu­munu bir kez daha kanıtlıyor. 2023 yılında da yurt içi ve ih­racat pazarlarımızda sağlam bir büyüme ve karlılık grafi­ği çizmeye devam edeceğiz. 2023’ün ilk çeyreğinde yakla­şık 35 bin ton satış gerçekleş­tiren şirketimiz, satış gelirle­ri ve net kârlılıkta bütçe üzeri bir performans sergiledi” di­ye konuştu. İlk çeyrekte mik­tarsal olarak yüzde 40’ı aşan bir büyüme gerçekleştirdikle­rine dikkat çeken Karaca, “İlk çeyrekte iç pazarda depremin etkisine rağmen büyümeyi ba­şardık. Gaziantep ayakkabı üretiminde önemli bir merkez. Şehir depremden ilk başlarda etkilendi ancak üretim hızlıca eski seviyesine geldi” dedi.

Dünyada en büyük 9’uncu üreticiyiz

Üretim hedeflerinden bah­seden Karaca, şunları söyle­di; “Letonya’da 25 bin tonluk kapasiteli üretim merkezini en kısa sürede tam kapasite­ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sene 25 bin tondan fazla bir üretim büyümesi hedefliyo­ruz. Böylece 130 bin tonluk bir üretim kapasitesiyle dünyada 9’uncu büyük firma oluyoruz. Düzce’deki 65 bin tonluk üre­timin de gelmesiyle 210 bin tonluk bir üretim kapasitesine hedeflediğimizden daha hızlı ulaşmayı planlıyoruz”