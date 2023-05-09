Letonya’da fabrika aldı, Düzce’ye tesis kurdu
50’den fazla ülkeye poliüretan ihracatı gerçekleştiren Kimpur, yurtdışında da üretime başladı. Letonya’da 25 bin ton kapasiteli üretim tesisi satın alan şirket, Düzce’de de 65 bin tonluk yeni üretim tesisini açmaya hazırlanıyor.
Birol BOZKURT
Poliüretan üretiminde dünya devleri ile yarışan Kimpur, üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. İlk çeyrek rakamlarını açıklayan şirket, gelirlerini yüzde 65 artırarak 1,6 milyar TL’ye çıkarmayı başardı. Dünyanın en büyük poliüretan üreten şirketleri arasında 9’uncu sırada yer alan ve tamamen yerli sermaye sahip olan Kimpur, 1983 yılında Kimteks Kimya adıyla 2 arkadaş tarafından kurulan 40 yıllık bir şirket. İlk dönemlerde ayakkabı sektörü ile yakından çalışan firma ayakkabı sektörü için üretim yaparken, daha sonra ayakkabının alt kısmında kullanılan poliüretanı da üretmeye başlıyor. Sektör ağını hızla büyüten firma daha sonra 2008 yılında Gebze’de kendi üretim yerine geçti ve pazar lideri olmayı başardı. Firma daha sonra bir yol ayrımına giderek üretim ve ticaret faaliyetlerini ayırma kararı alıyor. Kimteks Kimya ticari satışlarına devam ederken Kimteks Poliüretan olarak yoluna devam eden Kimpur bu ayrılmadan sonra üretime odaklanarak büyüyor.
2022 yılında halka açılan şirketin bu yıl yüzde 20 büyüme hedeflediğini söyleyen Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, “Sektörden hızlı büyüyen bir şirketiz. Geçen yıl sektör yüzde 3 büyürken biz yüzde 20 büyümeyi başardık. Pazar lideri olarak üretim kapasitemizi sürekli artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Kurun serbest bırakılmasını istiyoruz
Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Karaca, “İç pazarda deprem ve deprem sonrası sıkıntılar ve bazı pazarlardaki daralmalar veya büyümeler bizim pazarımızı etkiliyor. Tabii ki seçim süreci ve uygulanan seçim ekonomisi de bize etki ediyor. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirle Düzce’de yatırımına başladığımız 65 bin ton üretim kapasiteli tesisimiz bu ay içerisinde tamamlanacak. Ayrıca Letonya’da 25 bin ton kapasiteli bir tesisi satın aldık ve orada üretime başladık. İhracatta daha agresif olmayı hedefliyoruz. Dövizde yaşanan baskı bizi olumsuz etkiliyor bu yüzden ihracatçılar olarak kurun serbest bırakılmasını arzu ediyoruz. Global markalarla rekabet ediyoruz. Kurdaki bu baskı bizim rekabetimizi olumsuz etkiliyor” dedi.
Rusya-Ukrayna savaşının sektöre yönelik etkilerini anlatan Cavidan Karaca, “Rusya büyük bir pazar bizim için. Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte sektörün büyük oyuncuları Rusya’dan çekilince biz buradaki boşluğu doldurmayı başardık. Türkiye’den yapılan poliüretan ihracatının yüzde 55-60’ını biz yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kimpur ilk çeyrekte gelirlerini yüzde 65 artırdı
Kimpur, 2023 yılının ilk üç ayında konsolide gelirlerini yüzde 65 artışla 1,619 milyar TL olarak gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde konsolide gelir 981 milyon TL seviyesindeydi. Kimpur’un brüt karı 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 291 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı ise yüzde 25 artışla 227 milyon TL’ye yükseldi.
Bilanço rakamlarını değerlendiren Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisine vurgu yaptı. Karaca, “2023 yılının ilk çeyreğinde gördüğümüz başarılı sonuçlar, Kimpur’un sektördeki lider konumunu bir kez daha kanıtlıyor. 2023 yılında da yurt içi ve ihracat pazarlarımızda sağlam bir büyüme ve karlılık grafiği çizmeye devam edeceğiz. 2023’ün ilk çeyreğinde yaklaşık 35 bin ton satış gerçekleştiren şirketimiz, satış gelirleri ve net kârlılıkta bütçe üzeri bir performans sergiledi” diye konuştu. İlk çeyrekte miktarsal olarak yüzde 40’ı aşan bir büyüme gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Karaca, “İlk çeyrekte iç pazarda depremin etkisine rağmen büyümeyi başardık. Gaziantep ayakkabı üretiminde önemli bir merkez. Şehir depremden ilk başlarda etkilendi ancak üretim hızlıca eski seviyesine geldi” dedi.
Dünyada en büyük 9’uncu üreticiyiz
Üretim hedeflerinden bahseden Karaca, şunları söyledi; “Letonya’da 25 bin tonluk kapasiteli üretim merkezini en kısa sürede tam kapasiteye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sene 25 bin tondan fazla bir üretim büyümesi hedefliyoruz. Böylece 130 bin tonluk bir üretim kapasitesiyle dünyada 9’uncu büyük firma oluyoruz. Düzce’deki 65 bin tonluk üretimin de gelmesiyle 210 bin tonluk bir üretim kapasitesine hedeflediğimizden daha hızlı ulaşmayı planlıyoruz”