Lezita, 1.4 milyar TL ciro hedefliyor

02 Şubat 2018

Ahmet USMAN

İZMİR - Geçen yıl piliç etinde inovatif ürünler pazarında liderlik hedefiyle yeni ürün grubunu piyasaya sunan Lezita, hedeflerini büyüttü. Bu yıl gurme lezzetler serisini geliştirecek olan marka, cirosunu da 1.4 milyar TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Gurme lezzetler serisinin İzmir lansmanını 360 İzmir restoranda gerçekleştiren Abalıoğlu Grubu Gıda İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil, “Sektörümüz 2017’de yüzde 10 büyüyerek başarılı bir yılı geride bıraktı. Biz de ‘hayat kurtaran lezzetler’ sloganı ile yeni bir mottoyla çıkış yaptık. İnovatif ürünlerin etkisiyle yüzde 26 büyüdük. Yılı 1.2 milyar TL ciro ile kapattık. 2018 hedefimiz de 1.4 milyar TL. Bunlar iddialı rakamlar. Bu kapsamda yatırımlarımız sürecek” diye konuştu.

Lezita’nın Türkiye’nin 47. büyük sanayi kuruluşu olan Abalıoğlu Grubu'nun bünyesinde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Özdil, “Gurme Lezzetler ürün grubunu mutfakta pratiklik ve kolaylık arayan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak hedefiyle hazırladık. Bu seride Piliç Tandır, Piliç Ciğer Kavurma, Piliç Kasap Sucuk ve Özel Sosuyla Piliç Döner ürünleri yer alıyor. Bu grubumuzu 2018 yılı içinde yeni lezzetlerle zenginleştireceğiz. Piliç eti pazarında ilk 5, ileri işlenmiş üründe ilk 2 firmadan biriyiz. Bu alanda liderliğimizi ön plana çıkarmak istiyoruz” dedi.

Özdil, Lezita’nın toplam 100 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en modern et entegre tesisinde piliç eti ve ileri işlenmiş et üretimi yaptığını belirterek, “2010 ile 2016 yılları arasında satışlarda yüzde 66’lık bir büyüme gerçekleştirdik. Bu dönemde ileri işlenmiş inovatif ürünlerin satışlarındaki artış oranı ise yüzde 360’ı buldu. 3 bin farklı ürün çeşidine sahibiz. Son teknolojilerle kurduğumuz akıllı fabrikamızda AB kriterlerine uyumlu, ulusal ve uluslararası standartlarda üretim yapıyoruz. Yılda 200 bin ton beyaz et üretimi gerçekleştiriyoruz. 4.5 milyon TL’lik yatırımla kesimhane kapasitemizi artırdık. Şubat 2018 itibariyle kesimhane kapasitemiz saatte 24 binden 27 bine yükseldi” diye konuştu.

10-12 milyon TL’lik yatırım yolda

Üretim kapasitesini artırmak için yatırımlara hız verdiklerini belirten Mustafa Özdil, döner ve kaplamalı ürünler için şimdiye kadar toplamda 22 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi. 2018’de tüm segmentlerde toplam yatırım tutarının 10-12 milyon TL’yi bulacağını dile getiren Özdil, “2017’de inovatif ürünlerin itici gücüyle ileri işlenmiş ürün grubunda yüzde 26 büyüdük. Bu yıl ciromuzun yüzde 22’sini ileri işlenmiş ürünlerden, yüzde 78’ini taze ve donuk piliç etinden elde ettik. İnovatif ürünlerin cirodaki payının 2018’de yüzde 25’e çıkmasını bekliyoruz. Piliç etinde pazarda ilk 5, ileri işlenmiş inovatif ürünlerde ilk 2 firmadan biriyiz. Pazarda yüzde 8 paya sahibiz. İnovatif ürünler pazarının lideri olmayı hedefliyoruz. İhracat pazarında da iddialı bir konumdayız. Satışların yüzde 10’unu yurt dışına yapıyoruz. Körfez ülkelerinde güçlüyüz. Irak, Katar, Kuveyt, Amman, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana, Fas, Libya, Kosova, Maldivler, Haiti gibi 25 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl Japonya’ya da gideceğiz” dedi.

Toplantıda Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Uzunoğlu da 2016’dan bu yana ürün çeşitliliğini artırdıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bizim uzmanlık alanımız iyi protein. Bunu herkese ulaştırmak istiyoruz. Uluslar arası standartlarda üretim yapıyoruz. Geçen yıl McDonalds ve KFC ile çalışmaya başladık. 3 bin çeşit ürünümüz var. Kaplamalı ürünler kapasitemizi yüzde 100 artırdık. Tüketici alışkanlıkları değişiyor. Çalışan kadınlar daha pratik ürünlere yöneliyor. Biz de önümüzdeki dönem bu alandaki çeşitliliğimizi artıracağız” diye konuştu.