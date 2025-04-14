Lezita, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yetkisi aldı

2023 yılında 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Lezita, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre kanatlı eti ihracatında Türkiye birincisi, su ürünleri ve hayvansal mamuller kategorisinde ise yedinci sırada yer aldı.

Lezita, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı İSO 500 listesinde Türkiye’nin en büyük 78’inci sanayi kuruluşu olurken, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) “Ege’nin İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında da altıncı sırada yer aldı.

İzmir Kemalpaşa’daki entegre tesisinde üretim yapan Lezita; taze et, pratik ürünler, şarküteri, köfte ve döner gruplarında üretim gerçekleştiriyor. Şirket, ürün gamını yenilikçi ürünlerle genişletirken, tüketici ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

İhracat hedefleri büyüyor

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ihracat onayının ardından yaptığı değerlendirmede, bu gelişmenin global bir gıda markası olma hedeflerine önemli katkı sunduğunu belirtti. Ergül, “70’i aşkın ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatı Avrupa pazarlarıyla daha da genişleteceğiz. AB ülkelerinde de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ergül, Lezita’nın ihracat stratejisini uzun vadeli iş birlikleri ve pazara özel çözümler üzerine kurduğunu belirterek, 2025 yılında yoğun Ar-Ge faaliyetleriyle geliştirilen inovatif ürünlerin yeni pazarlarda tüketicilerle buluşturulacağını ve Türkiye’nin ihracat hacmine katkının artırılacağını ifade etti.