Lezita, dış pazarlarına Çin ve Birleşik Krallık’ı da ekleyecek

Pandemiye rağmen geçen yıl yatırımlarını sürdüren ve 50 ülkeye 40 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştiren Lezita, bu yıl ihracat pazarlarını artırmayı planlıyor. Ana pazarları arasında Körfez Ülkeleri, Irak, Balkan Ülkeleri, Japonya, Filipinler, Rusya, Batı Afrika ve Kuzey Afrika'nın yer aldığı Lezita, söz konusu pazarlara Çin ve Birleşik Krallık'ı da eklemeyi hedefliyor.

Pandemi nedeniyle değişen tüketici talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, pazarlara uygun yenilikçi ürünler geliştirdiklerini belirten Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “Yenilikçi ürünlerimiz ile birçok ülkede rakiplerimize göre fark yarattık. Türkiye’deki piliç eti ihracatının yüzde 60-65’i Irak’a yapılırken, biz Lezita olarak pazar çeşitliliğimizin avantajı sayesinde ihracatımızın yüzde 29’unu Irak’a gerçekleştirdik. Türkiye’nin Körfez Ülkelerine yaptığı piliç ihracatının yüzde 30’unu da Lezita olarak biz gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Yurtdışında markalaşmaya yönelik adımlarla büyüyecek

Türkiye’nin yaptığı ileri işlem ürün ihracatının yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştirdiklerini belirten Mesut Ergül, pandemi nedeniyle daralan HORECA sektöründeki satış kaybına rağmen bayileriyle hızlı aksiyon alarak perakende kanalındaki paylarını ciddi oranda arttıklarını söyledi.

Bu yıl da ihracat kanalında markalaşma yönündeki adımlarla büyümeye devam edeceklerini vurgulayan Ergül, “Çin ve Birleşik Krallık pazarlarına 2021 yılı içerisinde lisans alarak girmeyi hedefliyoruz. Perakende sektöründe daha aktif olup, doğrudan son tüketiciye ulaşan bir marka olma yolunda belirlediğimiz stratejileri hayata geçireceğiz. Körfez ülkelerinde kurumsal bayilikler ile oluşturduğumuz alt yapı ile agresif büyümeye devam edeceğiz. Lezita’nın yenilikçi ürünlerini birçok zincir markette daha ulaşılabilir hale getirerek, marka bilinirliğini artıracağız.” diye konuştu.