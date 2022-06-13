Lezita, yatırımlarıyla ekonomiye, yüksek hijyen standartlarıyla sağlıklı beslenmeye hizmet ediyor

1969 yılında Türkiye’nin ilk özel sektör yem şirketi olarak kurulan Abalıoğlu’ndan aldığı güçle gıda sektöründe faaliyet gösteren Lezita, kesintisiz üretim ve yatırım anlayışıyla bu yıl 50 milyon euro’luk yatırım planlıyor. Kurulduğu 2006 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyen Lezita, 2021 yılını bir önceki yıla göre yüzde 70’lik artış kaydederek 4.4 milyar TL ciro ile tamamladı. Yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan şirket, geçtiğimiz yıl yatırım kararını aldığı Kahramanmaraş Üretim Tesisi’nin temellerini atmaya hazırlanıyor. Lezita, Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu yatırımla; doğrudan istihdam sayısını iki katına çıkaracak, dolaylı olarak ise 10 binden fazla kişiye iş olanağı sunacak.

Kahramanmaraş tesisi ile İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu’daki bölgelere ve oradaki tüketiciye daha yakın olacaklarını belirten Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “Kahramanmaraş Üretim Tesisi’nin temelini yılın üçüncü çeyreğinde atacağız. İki yıl sonra devreye alınacak tesisimizle kapasitemiz iki katına çıkacak. Yaklaşık 130 milyon euro civarındaki yatırımla beraber Türkiye’nin dört bir tarafında daha fazla haneye ulaşabileceğimiz bir yapıya kavuşmuş olacağız. Yeni üretim tesisimiz, Lezita’nın önemli ihracat pazarlarından Ortadoğu ülkelerine olan yakınlığı ile de avantaj sağlayacak. Bu yatırımın hayata geçmesiyle birlikte Türkiye’de pazar lideri olmayı hedefliyoruz ” diye konuştu.

ISO 500’de ilk 100 şirketten biri

İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi sıralamasındaki ilk 100 şirketten biri olan Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın şirketleri üretim ve satış performanslarına göre değerlendirdiği İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında ise 7. sırada yer alıyor. Sektörde yüzde 14’lük pazar payına sahip olan Lezita, Türkiye’nin en büyük ve en modern et entegre tesislerinden biri olan İzmir Kemalpaşa’daki tesisinde piliç etinin yanında pratik ileri işlenmiş ürünler ve şarküteri ürünleri ile hizmet veriyor. İleri işlenmiş ürünlerde rakiplerinin önünde yer alan Lezita, sektörde en büyük ilk 5 oyuncudan biri olarak gösteriliyor.

“Güvenli üretim konusunda yüksek kalite ve hijyen standartlarımızı sürekli güncelliyoruz”

Mesut Ergül, Lezita’nın üretim faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Toplum sağlığı en önemli önceliğimiz. Gıda güvenliği ve sağlıklı ürün üretimi konusunda dünya standartlarını sağlamak amacıyla piliç eti üretiminde bilgi birikimimizi sürekli geliştiriyor ve artırıyoruz. Güvenli üretim konusunda yüksek kalite ve hijyen standartlarına sahibiz. Üretim tesisimiz, ofislerimiz, depolarımız ve sahada aldığımız en üst seviyedeki önlemleri titizlikle uyguluyoruz. Uluslararası ve ulusal belgelerle güvenli üretimi garanti ediyoruz. Pandeminin başlangıcında koronavirüs ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın tüm önerilerini, uluslararası sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını ilk günden itibaren yakından takip ederek uygulamaya aldık. COVID-19 ile mücadele kapsamında üretim tesisimizde aldığımız önlemler, yürüttüğümüz çalışmalar, uyguladığımız yüksek kalite ve hijyen standartları doğrultusunda Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne hak kazandık.”

Tarım İl Müdürlükleri tarafından düzenli olarak habersiz denetleniyor

Lezita’nın İzmir Kemalpaşa’da bulunan tesisi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı ve bakanlığa bağlı Tarım İl Müdürlükleri tarafından düzenli olarak habersiz denetleniyor. Tesiste ayrıca Tarım Bakanlığı’nın atadığı resmî olarak görev yapan bağımsız veteriner hekimler görev yapıyor. Lezita; GFSI (Global Food Safety Initiative) onaylı ve uluslararası geçerliliği olan Food Safety System Certification 22000, GFSI onaylı ve uluslararası platformda tanınan; İyi Tarım Uygulamaları, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), Helal ve Tayyip Sertifikası ile ulusalda; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gibi belgelerle güvenli üretimi ve hijyeni garanti ediyor.

2022 yatırımlarının değeri 50 milyon euro’yu bulacak

2022 yılında da yatırıma odaklanan Lezita, toplam değeri 50 milyon euro’yu bulacak yatırım planları ile ilgili şu bilgileri verdi: “2022 yılında işçilikli ürünlerin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 5 milyon euro’luk otomasyon yatırımını, elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon salınımını yarı yarıya azaltmak için 4 milyon euro’luk yenilenebilir enerji yatırımını hayata geçireceğiz. Ayrıca 9 milyon euro’luk şarküteri hattı yatırımı, 2 milyon euro’luk hat hızlandırma yatırımı yaptık. Şarküteri kapasitemiz yüzde 60 arttı. Piliç etinde yüzde 10, ileri işlemin toplamında yüzde 20’lik büyüme sağladık. Piliç eti parçalama kapasitemizi artıracağız. Kesim hızının da artmasıyla fabrikamızdaki günlük piliç işleme sayımız 455 bin seviyesine çıktı. Bunun yanında Malatya’daki üretim tesisine yapılan yatırımla buradaki üretim kapasitemiz yüzde 50 büyüdü. Fabrikamıza ekleyeceğimiz 5-6 bin tonluk soğuk hava deposu ile depo kiralama maliyetlerini düşüreceğiz. Ayrıca fabrikamızın çatısına Güneş Enerjisi Sistemi kuracağız. Böylece hem elektriğimizin bir kısmını yenilenebilir enerjiden sağlayacak hem de tasarruf edeceğiz. Vizyoner bakış açımızın bir örneği olan Lezita konsept mağazalarımızı da bu yıl müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Lezita olarak çalışmalarımızı gıda markası vizyonuyla yürütüyoruz. Bu doğrultuda farklı alanlarda yatırıma odaklanacağız. Dondurulmuş patates ürünlerimiz satışa çıktı. Kırmızı et başta olmak üzere yeni yatırım projeleri üzerinde de çalışıyoruz.”

Ürünlerini 50’den fazla ülkeye gönderiyor

Global bir marka olmayı hedefleyen Lezita, 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 2021 yılında ihracatta 75 milyon dolarlık ciroya ulaşan Lezita, pratik piliç ürünleri kategorisinde Türkiye’nin en çok ihracat yapan markası. 2022’de ihracatta 125 milyon dolara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ergül, “İhracat, yaptığımız işin yüzde 15’ini oluşturuyor. Farklı ülkelerdeki satışlarımız için ilgili pazarın tüketim trendlerine göre ürün geliştiriyoruz. Üretim kapasitemizi iki katına çıkaracak Kahramanmaraş Üretim Tesisi yatırımımız ile ihracattaki iddiamızı daha da büyüteceğiz” dedi.

Tüketicinin beklentilerini yakından takip ediyor

Lezita, insan odaklı olabilme, insanın ve toplumun ihtiyaçlarını ve duygularını anlayabilme, buna göre empati kurarak durumu yönetme kabiliyeti ile öne çıkıyor. Tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ediyor, çevik bir şekilde aksiyon alıyor. Mesut Ergül, Lezita’nın yol haritasını müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlediğini söyledi.

Ergül, “Yeniliklere açık olup, bu yeniliklere kısa sürede adapte olmanın ve üretebilir hale gelmenin sektörün gelişimi için en önemli faktör olduğuna inanıyoruz. Yeni yaşam tarzlarına ve beslenme şekillerine uyum sağlayabilmek, ürün portföylerini tüketicilerin alışkanlıklarındaki değişime, dönüşüme adapte edebilmek büyük önem taşıyor. Sadece üretmek değil, bunun ötesinde tüketicilerle de etkileşim halinde kalmaya gayet ediyoruz. İletişimin gücüne inanıyoruz. TV, radyo, dijital ve basın mecralarında yaptığımız nokta atışı iletişim çalışmaları bizi daha dikkat çekici bir marka haline getiriyor. Yaratıcı dijital projeler ve sosyal medya uygulamalarıyla markamızın bilinirliğini artırıyor, hedef kitlemizle kurduğumuz bağın güçlenmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge’ye yatırım yapıyor yenilikçi ürün çeşidini sürekli genişletiyor

Modern şehir hayatının problemi olan iyi beslenme ihtiyacının önündeki bariyerleri, pratik çözümlerle ortadan kaldırmayı hedefleyen Lezita, Ar-Ge ve yenilikçiliğe büyük önem veriyor. Lezita, kuruluşundan itibaren en son teknolojiye yatırım yapıyor. Mesut Ergül, “Üretim tesisimiz 2006 yılında açıldığında ülkenin en büyük ve modern piliç üretim tesisiydi. Yıllar içinde yatırımlarımızı sürdürdük ve buna bağlı olarak üretim kapasitemizi artırdık. İzmir Kemalpaşa’da bulunan 100.000 metrekarelik alana kurulu üretim tesisimiz, son teknolojiler ile donatılmış Türkiye’nin en modern et entegre tesislerinden biri” dedi. Sıra dışı sofralar için şaşırtıcı lezzetler sunan Lezita’nın ürünleri, sektörde tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ve sevilen ürünler arasında gösteriliyor. Ürün ailesini yepyeni lezzetlerle sürekli büyüten Lezita, müşterilerine piliç eti, pratik ürünler, şarküteri ve döner gruplarında yenilikçi lezzetler sunuyor. Yenilikçi ürün geliştirmede her zaman en üst noktayı hedefleyen Lezita tüketicilerinden ilham alarak geliştirdiği, hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürün ailesini yepyeni lezzetlerle sürekli büyütüyor.

(ADVERTORIAL)