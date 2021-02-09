Lezita'da üst düzey görev değişimi

Lezita’nın kuruluşundan bu yana önemli görevler üstlenen Mesut Ergül, yeni görevine 5 Şubat 2021 tarihi itibarıyla başladı.

Abalıoğlu Lezita Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, en son Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ergül, Abalıoğlu Lezita Gıda'nın Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda şirketin Genel Müdürü olarak atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergül, "Kuruluşundan bu yana gururla hizmet ettiğim Lezita markasının Genel Müdürü olmaktan onur duyuyorum. Markamızın yüksek hedeflerine ulaşması için çok önemli bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyorum. Her biri çok kıymetli çalışma arkadaşlarım ve iş ortaklarımızla birlikte uyum içinde çalışarak Lezita’yı hem yurtiçinde hem de yurtdışında en üst seviyeye taşıyacağız." şeklinde konuştu.