LG, 2020’de kâr rekoru kırdı

LG Electronics Inc. (LG) 2020’de 56,45 milyar dolar ciro ve 2,85 milyar dolarlık rekor işletme kârı gerçekleştirdiğini ve 2019’la karşılaştırıldığında yüzde 31,1’lik artış olduğunu açıkladı.

Dördüncü çeyrekte gerçekleşen satışlar 2019’un aynı dönemine göre yüzde 16,9 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 11’lik bir artış göstererek 16,76 milyar dolar oldu.

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi, 2020 cirosunu geçen yıla göre yüzde 3,5 artırdı ve rekor kırarak 19,87 milyar dolar olarak gerçekleştirdi. İşletme kârı da rekor kırarak 2,10 milyar dolar olarak gerçekleşti.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi 2020 cirosunu 11,76 milyar dolar ve işletme kârını geçen yıla göre yüzde 22,9 artışla 865,29 milyon dolar olarak açıkladı. LG Mobil İletişim Şirketi 2020 cirosu 4,66 milyar dolar oldu. Ancak 4G işlemcilerin zor bulunması ve yurtdışı pazarlardaki üst sınıf akıllı telefon satışlarının düşmesi sonucunda bir önceki çeyreğe göre satışlar yüzde 9,2 azaldı. Tüm yılın işletme zararı 750,63 milyon dolar olarak açıklandı.

LG İş Çözümleri Şirketi ise,51 milyon dolarlık işletme kârı ve 5,36 milyar dolarlık ciro elde etti. Dördüncü çeyrek satışları, de temel bileşenlerin ve küresel lojistik maliyetlerinin artması sebebiyle, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 1,35 milyar dolar olarak gerçekleşirken dördüncü çeyrek işletme karı da 62,73 milyon dolar oldu.