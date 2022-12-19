LG CEO’su, şirketin gelecek vizyonunu CES 2023’te açıklayacak

"Life's Good" (Hayat Güzel) temalı basın toplantısının 4 Ocak’ta saat 08:00'de (PST) Mandalay Bay Convention Center'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Basın toplantısında LG CEO'su William Cho, 2023 ve sonrası için odaklanacakları kilit alanlarını paylaşarak LG'nin geleceğine yönelik vizyonunu aktaracak. CEO Cho, şirketin daha iyi bir yaşam için yaptığı yeniliklere, müşteri deneyimlerini genişletmek için üstlendiği yeni zorluklara ve LG'nin çevreyi koruma ve daha kapsayıcı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunma konusundaki değişmez taahhüdüne de değinecek.

LG ayrıca olağanüstü müşteri deneyimleri sunmak ve hayata değer katmak üzere tasarlanmış en son yenilikçi ürünlerini ve akıllı yaşam tarzı çözümlerini piyasaya sürecek. Tanıtılacak ürünler arasında onuncu yılını kutlarken çıtayı bir adım ileri taşıyan LG OLED TV ve hayata değer katan yeni ev aletleri de yer alacak.