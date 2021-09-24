LG, İsrail merkezli Cybellum’u satın alıyor

LG, İsrail merkezli araç siber güvenlik risk değerlendirme çözüm sağlayıcısı Cybellum’u satın alacağını duyurdu.

Anlaşma, LG'nin 140 milyon dolar değerindeki teknoloji şirketinin yaklaşık yüzde 64’lük hissesini devralmasına olanak tanıyor. Bu durum, LG'nin siber güvenlik yeteneklerini geliştirecek ve “Geleceğin Mobilitesi İçin İnovasyon Ortağı” olma çabalarını hızlandıracak stratejik bir hamle olarak görülüyor.



Kalan hisseler ise yakın gelecekte nihai değerleme ile satın alınacak ve toplam yatırım tutarı o zaman teyit edilecek. LG, bu ilk yatırıma ek olarak, dördüncü çeyrekte işbirliği sürecinin tamamlanmasının ardından, Cybellum'a 20 milyon dolar tutarında ek yatırım yapmak üzere gelecekteki öz sermaye (SAFE) için temel bir anlaşma yapmayı taahhüt etti.

2016’da Tel Aviv'de kurulan Cybellum, yaklaşık 50 çalışanı ile lider araç siber güvenlik şirketleri arasında. Cybellum, şu anda sektörün önemli oyuncularıyla işbirliği yaparak ürünlerini dünya çapındaki araç üreticilerine ve tedarikçilere başarıyla ulaştırıyor.

Cybellum'un İsrail'in yanı sıra Japonya, Almanya ve Kuzey Amerika'da da faaliyetleri bulunuyor. Cybellum, müşterilerinin alıştığı standartlarla büyümeye, müşterilerini ve ortaklarını desteklemeye devam ederek bağımsız bir marka olarak kalmayı hedefliyor.



Satın alamalar, ittifak ve ortaklıklar yoluyla iş portföyünü güçlendirme LG’nin büyüme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ağustos 2018'de, otomotiv aydınlatma alanında hizmet veren Avusturyalı ZKW Group'u satın alan LG, Temmuz 2021’de ise Magna International ile LG Magna e-Powertrain oluşturmak için bir ortak girişim başlatarak her iki ortağın rekabet gücünü ve gelecekteki büyüme potansiyelini artırmıştı.

2020’de 5.18 milyar dolar satış kaydetti

2013 yılında kurulan LG'nin Otomotiv Bileşen Çözümleri Şirketi, 2020'de 2019'a göre yüzde 6,1 artışla 5,18 milyar dolar satış kaydetti. LG, araç siber güvenliğine yaptığı yatırımla, otomotiv bileşen endüstrisinin üç direği olan bilgi-eğlence sistemleri, elektrikli araç güç aktarma organları ve araç aydınlatma yeteneklerinin rekabet gücünü artırmayı taahhüt ediyor.

Satın almaya ilişkin Cybellum CEO’su Slava Bronfman, “LG ile ortaklıktan ve paydaşlarımıza sunabildiğimiz büyük getiriden dolayı heyecanlıyız. Cybellum, sektördeki en kapsamlı ürün güvenliği yönetimini geliştirdi. LG ile güçlerimizi birleştirmek, vizyonumuzu gerçekleştirmemizi daha da hızlandıracak. Yakın gelecekte önemli ölçüde büyümeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

LG Otomotiv Bileşenleri Şirketi Başkanı Dr. Kim Jin-yong ise, “Yazılımın otomotiv endüstrisinde oynadığı kritik rol bir sır değil, bununla birlikte etkili siber güvenlik çözümlerine duyulan ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu son anlaşma, LG'nin siber güvenlik alanındaki sağlam temelini daha da güçlendirecek ve bağlantılı otomobiller çağına daha da hazırlıklı olmamızı sağlayacak.” şeklinde konuştu.