LG'den Endonezya ile 9,8 milyar dolarlık lityum batarya anlaşması

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu'nun açıklamasına göre, Güney Koreli LG Group ve Endonezya arasında elektrikli araç batarya üretimi için 9,8 milyar dolarlık bir yatırım mutabakat beyannamesi imzalandı.

LG ve Hyundai gibi diğer şirketlerle birlikte anlaşmanın 18 Aralık’ta imzalandığı belirtilirken, elektrikli araç tedarik zinciri yatırımlarının da anlaşma kapsamında olduğu açıklandı.

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu Başkanı Bahlil Lahadalia, söz konusu anlaşmanın Endonezya’yı lityum madenini çıkaran ve elektrikli araç bataryasını üreten ilk ülke haline getireceğini belirtti.

LG, Kanadalı Magna International ile bir anlaşma imzalayarak elektrikli araç üretme planlarını duyurmuştu.

Ortak girişim ile Kore ve Çin’deki fabrikalarda elektrikli motorlar, akım dönüştürücüleri ve elektrikli sürüş sistemleri üretileceği öngörülüyor.