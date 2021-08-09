LG’den yüzde 100 yenilenebilir enerji taahhüdü

LG, 2050 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefliyor. Yeni yayınlanan LG Electronics Sürdürülebilirlik Raporu'ndaki duyuruya göre, LG'nin 2030 yılına kadar, üretim aşamasında karbon emisyonlarını 2017 standartlarının yüzde 50'sine düşürmeyi taahhüt ederken, “Sıfır Karbon 2030” girişimi aracılığıyla da 2030’a kadar karbon nötrlüğü elde etme vaadini genişletiyor.



Dönüşüm, Kuzey Amerika'dan başlayarak her ofis ve üretim tesisi yenilenebilir enerjiyle güçlendirilecek ve yıl içinde bölgesel olarak uygulanacak.

Kore dışındaki LG üretim tesisleri, gelecek dört yıl içinde elektrik ihtiyaçlarının yüzde 50'sini yenilenebilir enerjiye dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu hedefe küresel olarak ulaşmak, şirket binalarına LG güneş panelleri kurmak, şirketlerin doğrudan tedarikçilerden elektrik satın almalarına olanak tanıyan güç satın alma anlaşmalarını kullanmak, Yenilenebilir Enerji Kredisi (REC) sertifikalarını kullanmak, Green Premium'a katılmak ve LG’nin merkezi Kore’de Korea Electric Power Corporation'dan (KEPCO) temiz enerji satın alması da dahil olmak üzere çok çeşitli bir stratejiyi kapsıyor.

Hindistan'da 3,2 MW kapasiteli güneş modülleri kuruyor

Şu anda LG, Hindistan'ın Noida kentindeki bir üretim sahasına 3,2 MW kapasiteli güneş modülleri kuruyor ve idari ofisine de güç sağlamak için elektrik üretiyor. Bu proje, Temiz Kalkınma Mekanizması’nın (CDM) bir parçası olarak genişletilecek ve LG'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden (UNFCCC) karbon azaltma sertifikaları almasına olanak tanıyacak.



Konuyla ilgili bilgi veren LG Electronics Güvenlik ve Çevre Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Park Pyung-gu, “Herkes için daha iyi bir yaşam yaratma taahhüdümüz, en iyi şekilde LG'nin yenilenebilir enerjiye geçişi ve karbon nötrlüğüne ulaşmasıyla gerçekleştirilebilir. Günümüz dünyasında inovasyon sadece laboratuvarda değil, aynı zamanda fabrikalarımızda ve tesislerimizde de gerçekleşmelidir. Günümüz üreticileri, gelecek nesle miras almaya değer bir dünya vermek için yaşamlarında bir kez karşılaşacakları bir fırsata sahipler ve LG'de bu sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz.” ifadelerini kullandı.