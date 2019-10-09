Libya’nın çelik devine Türk imzası

09 Ekim 2019

Kerim ÜLKER

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin 1979 yılında kurduğu Libyan Iron & Steel Company (Libya Demir & Çelik Şirketi- LISCO), önceki gün önemli bir anlaşmaya imza attı. LISCO, Türk şirketi GEMKOM ile işbirliği anlaşmasını imzaladığını duyurdu. LISCO’nun resmi sitesinde verilen bilgilere göre Türk şirketi GEMKOM ile yapılan anlaşmanın çelik tesislerinin elektrik kapasitesinin iyileştirilmesini öngörüyor. Türk şirket ile yapılan anlaşmada ayrıca tesisin üretim kapasitesinin de artırılması gündemde.

6 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

LISCO’nun sitesinden yapılan açıklamada anlaşmayı devlete ait şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Abdul Malik El Fetih ile Gemkom’un ülke temsilcisi Mustasharuha Mittal imzaladı.



1979 yılında kurulan ve 6 binden fazla çalışanı olan LISCO’nun yıllık üretim kapasitesi 1.3 milyon ton. Ülkedeki en büyük çelik şirketi olan LISCO, Arab Steel tarafından yapılan araştırmada Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük 5 şirketinden biri olarak görülüyor.