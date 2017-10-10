Liderlik Gelişim Programı ilk mezunlarını verdi

10 Ekim 2017

Türk Telekom Akademi, Massachusetts Institute of Technology (MIT)’nin Sloan Yönetici Geliştirme Okulu ile birlikte, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek üzere başlattığı Liderlik Gelişim Programı kapsamındaki eğitimler ilk mezunlarını verdi.

Liderlik Gelişim Programı’nın ilk modülü Boston MIT kampüsünde, ikinci modülü ise İstanbul’da gerçekleştirildi.



Türk Telekom yöneticilerinin küresel strateji, yenilikçilik, liderlik, kültürel dönüşüm ve stratejik iş birlikleri gibi alanlarda yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanan programın ilk modülü 9-13 Nisan 2017 tarihlerinde Boston MIT Kampüsü’nde, Türk Telekom ve grup şirketleri Sebit, Argela ve İnnova’nın yanı sıra Türk Telekom International’dan 30 yöneticinin katılımıyla gerçekleşti.



İlk modülde dünyadaki liderlik trendlerini anlama, kültürel değişim ve kurumsal dönüşümü yönetme, yüksek performanslı sürdürülebilir bir kültür oluşturma, inovatif düşünme ve stratejik işbirliği geliştirme gibi alanlardaki yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda eğitim alan yöneticiler; ikinci modülde ise, girişimci liderlik ve organizasyonel değişim, dinamik iş ortamlarında stratejik bütünlük ve operasyonel mükemmellik, global telekomünikasyon sektöründen uygulama örnekleri gibi konulara odaklandılar.

MIT’nin ünlü işletme profesörü Charles Fine da eğitmenler arasında

Eğitimde ders veren isimler arasında Global Operasyonlar Chrysler Liderleri Yönetim Profesörü, İşletme Yönetimi ve Mühendislik Sistemleri Profesörü ve Uluslararası Motorlu Araç Programı Eş Direktörü görevlerini yürütmekte olan Prof. Charles Fine ve Program Yöneticisi, Kıdemli Öğretim Görevlisi Court Chilton gibi ünlü eğitmenler yer aldı.