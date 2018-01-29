Lidya Grup hedef büyüttü

29 Ocak 2018

Lidya Grup, ülke genelindeki 100’ün üzerindeki çalışanı ve Türkiye distribütörü olarak temsil ettiği Xerox, Epson ve EFI markalarının üst düzey yetkilileri ile Lidya Grup 2018 Zirvesi’nde bir araya geldi.

Antalya - Lara Aska Resort & Spa Hotel’de, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen zirvede, grup toplantısı ve ardından Gala Yemeği düzenlendi. Gala yemeğinde, 5 yıl, 10 yıl ve 15 yıl çalışanlar ile 2017 yılında farklı kategorilerde başarı gösterenlere teşekkür plaketleri verildi.

Büyüme odaklı olarak yeni fırsatlara odaklandıklarını kaydeden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“Bizim için şartlar ne olursa olsun; enerjimiz ve moralimiz daima zirvededir, hedeflerimiz büyüktür ve en önemlisi de sermayemiz güçlüdür. Her türlü dalgalı denizde de büyümeye devam ederiz. Lidya Grup’un DNA’sı büyüme odaklıdır. Daima yeni fırsatlara odaklanarak, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım, büyümenin anahtarıdır. Bu yıl %20’nin üzerinde büyüme hedefliyoruz.”

"Şirketlerin gündemi istikrarlı büyümeyi sürdürmek"

Bugünün ve geleceğin iş yapış modelleri hakkında bilgi veren Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Rıza Başoğlu, şunları anlattı:

“Günümüzde şirketlerin en önemli gündemi, istikrarlı büyüme ve hayatiyetlerini devam ettirme zorunluluğudur. Örneğin yapay zeka, hepimizin alışkanlıklarını değiştirmesi konusunda bir takım zorlukları beraberinde getirirken, fırsatların olacağını da unutmamamız gerekiyor. Teknolojiyi iyi okurken, başarı için bir takım anahtarları da göz ardı edemeyiz. Dün olduğu gibi işleri devam ettirmek, artık geride kalmıştır. Verilen iş kadar çalışmak ve yeniliklere açık olmamak, bizleri hiçbir yere götürmeyecektir. Geçmişte az koşarak, çok yol alabiliyorduk. Oysa bugününü dünyasında daha çok koşarak, kazanabileceğiz. Her fırsatta altını çizdiğim gibi bisikletin pedalını daima çevirmemiz gerekir."

"Müşterilerin ihtiyaçları analist bakışıyla tespit ediliyor"

Müşterilerin ihtiyaçlarının analist bakışıyla tespit edildiğini anlatan Lidya Grup Kurumsal Satış Direktörü Betül Kayacık, şunları kaydetti: “Müşterinin ihtiyaçlarının tespitinde, Lidya Print Management (LPM) süreçlerini işleyerek, doğru çözümlere ulaşıyoruz. Ortaya çıkan veriler eşliğinde de, entegre çözümümüzü ulaştırıp, projelerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Lidya Grup İstanbul Kurumsal Satış Müdürü Özge Öktem, “2018 yılında, tıpkı 2017’de olduğu gibi heyecanımızla, inancımızla ve ekip ruhuyla devam ediyoruz” diye konuştu.