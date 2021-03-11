Lila Group, 2021'i yüzde 50 büyümeyle kapatmayı hedefliyor

Kapasite artışı ve markalaşma yolunda önemli çalışmalara imza atan Lila Group, hijyenik temizlik kâğıdı kategorisinde Sofia, Maylo, Berrak ve Nua ile Türkiye'de ve global arenada pazar payını artırdı.

Lila Group CEO’su Alp Öğücü, 2020 yılını yüzde 25’lik büyümeyle kapattıklarına dikkat çekerek, “2020 yılında toplam faaliyetlerimizin yüzde 70’ini ihracat tarafında gerçekleştirdik. Bu doğrultuda 2020 yılını büyümeyle kapattık.” dedi. 2021 yılını ise devreye giren yatırımların etkisiyle yüzde 50 büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Öğücü, “Kapasite artışıyla birlikte bu büyümeyi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

2020’de temizlik kağıdı pazarı küçüldü

Pandemiyle birlikte temizlik kağıdı ürünlerinde pazarın 2020’de küçüldüğünü anlatan Öğücü, “Özellikle turizm sezonunun bu dönemde olumsuz yönde etkilenmesiyle küçülmüş olduk. Ancak evlerde temizlik ihtiyacının artmasıyla kağıt havlu tüketimi de arttı.” değerlendirmesinde bulundu. Öğücü, tek kullanımlık muayene masa örtüsü üretiminde de hastanelere üretim yaptıklarını söyledi.

Pandemi döneminin dijital tarafta yatırımları hızlandırdığını dile getiren Öğücü, “Lila Group olarak faaliyetlerimiz uzaktan takip edecek sistemlere yönelik yatırımlar yaptık. Ofis kağıdının dijitale doğru ilerlediği bir sürece doğru ilerliyoruz.” dedi.

Diğer yandan müşterilerden gelen taleplere göre üretimler yaptıklarını anlatan Öğücü, “80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tedarikçilerimizle yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde yeni ürünleri piyasaya sürüyoruz.” diye konuştu.

İzinlerin alınmasıyla Çorlu’daki TEGV birimi açılacak

Öte yandan firma olarak yapmış oldukları sosyal sorumluluk projelerinden bahseden Alp Öğücü, şunları kaydetti: “Tekirdağ’da bir tedarikçimizle burda açılan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) eğitim biriminin yapımına katkıda bulunmuştuk. Buna ilave Çorlu’daki TEGV eğitim biriminin açılışına da katkıda bulunduk. Buradaki yatırımımız tamamlandı. Açılış izinlerinin alınmasıyla birlikte TEGV Çorlu Aysel Öğücü Öğrenim Birimi’nin açılmasını bekliyoruz.”

COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı

Lila Group Fabrika Direktörü Gökben Kaya ise, 2020 yılı için toplamda 450 milyon liralık yatırım yaptıklarına işaret ederek, “Kağıt üretim iş alanında yılda 150 bin tondan 220 bin tona, konvertingde ise yılda 100 bin tondan 120 bin tona çıktık.” diye konuştu.

Pandemi döneminde üretime devam ettiklerine işaret eden Gökben, “Şirket içindeki bütün faaliyetlerimiz TSE’nin belirlediği güvenlik uygulamalarına göre yaptık. Bunun sonucunda da tesisimiz COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.” ifadelerini kullandı.