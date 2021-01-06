Lila Group, 450 milyon TL’lik yatırımla ihracata odaklandı

Lila Group, temizlik kağıdı sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinin başında geliyor. İnşaatına 2005 yılında Çorlu’da başlatılan fabrikası, 2007’de faaliyete geçirildi. Devam eden yatırımlarla 2012’de Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kafkaslar ve Afrika bölgelerinde alanının tek kampüs altındaki en büyük üretim tesisi haline geldi. Kapasite artışı ve markalaşma yolunda önemli mesafeler alan Lila Group, hijyenik temizlik kâğıdı kategorisinde Sofia, Maylo, Berrak ve Nua ile Türkiye'de ve global arenada pazar payını hızlı artırdı. Türkiye’de temizlik kağıdı üretiminin üçte birlik kısmını tek başına karşılayan Lila, halihazırda 80 ülkeye ihracat yapıyor. 2020 yılını değerlendiren ve yeni döneme ilişkin planlarını açıklayan Lila Group CEO’su Alp Öğücü, sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa odaklandıklarını dile getirdi.

İhracatta daha da büyüyecek

2019 yılında cirolarının yüzde 60’lık kısmının ihracat girdilerinden elde edildiğini kaydeden Öğücü, “2021’de ihracat yaptığımız ülke sayısını 25 ila 30 ülke daha artırmayı hedefl iyoruz. Bu rakama bağlı olarak ciromuzun ihracat içerisindeki payını da artıracağız” diye konuştu. Temizlik kağıdı imalatında yıllık bazda şu an 220 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olduklarının altını çizen Öğücü, Doğu Avrupa’dan Balkanlara, Çin’den Polonya’ya kadar birçok ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Devreye aldıkları 450 milyon liralık yeni tesis yatırımlarıyla temizlik kağıdı üretiminde Avrupa’nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi haline geldiklerinin altını çizen Öğücü, “Bu yatırım ile toplam kapasitemizi kağıt üretim iş alanında yılda 150.000 tondan 220.000 tona, konvertingde ise yılda 100.000 tondan 120.000 tona çıkardık. Böylece ülkemizin temizlik kağıdı ihtiyacının üçte birini tek başımıza karşılayabilecek konuma geldik. Yine planlarımızda yer alan, yatırım maliyeti 450 milyon TL olan TM4 hattımızın da 2021 yılının ikinci yarısından itibaren faaliyete geçmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İstihdamı yüzde 50 artırdı

Öte yandan istihdam tarafında yüzde 50 artışlar yakaladıklarını kaydeden Öğücü, “Son olarak da Temmuz ayında başlattığımız yeni yatırımımızdan bahsetmek isterim. Yine kağıt iş alanına yönelik bir yatırımı başlattık ve bu yatırımla kağıt üretim kapasitemizi yüzde 33 oranında artıracağız. Bu yatırımın istihdama da etkisi olacak. Bunun dışında Boyahane iş alanımız için de bir yatırımımızı devreye aldık. Hayata geçirdiğimiz yeni tesis yatırımlarımızla birlikte ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya devam etmeyi ve cari açığın kapatılmasına destek olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Talebi rahatlıkla karşılıyoruz

Lila Group olarak tekstil, enerji, kâğıt üretimi ve hızlı tüketim olmak üzere dört farklı alanda faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Öğücü, “Perakende ürün gruplarında hijyenik temizlik kâğıdı kategorisinde Sofia, Maylo, Berrak ve Nua markalarıyla tuvalet kâğıdı, kağıt havlu, peçete, mendil gibi ürünlerimizin yanı sıra ev dışı tüketim ürünlerimiz ve muayene masa örtüsü gibi ürünlerde portföyümüzde yer alıyor” dedi. Yaşanan COVID-19 salgınıyla birlikte hijyen sektörüne yönelik taleplerin artış gösterdiğine işaret eden Öğücü, “Bizim ürettiğimiz ürünler yani tuvalet kağıtları, kâğıt havlu ve mendiller de temel tüketim ürünü üstelik de hijyen ürünleri olduğundan biz bir anda 4 kat artan bir taleple karşı karşıya kaldık. Büyük bir özveriyle çalışanlarımız sayesinde artan bu talebin üstesinden geldik, gelmeye de devam ediyoruz. Lila Group olarak biz de ihtiyaçlarımıza yönelik çözümlere daha fazla odaklanmayı düşünüyoruz. Şimdilik yakın vade için öngörümüz akıllı fabrika ve yapay zekâ uygulamaları olarak düşünülebilir.” şeklinde konuştu.

2020’de yüzde 50 büyüme yakalandı

Türkiye'de hijyenik kâğıt pazarının ekonomik değerinin yaklaşık 3,5 milyar lira olduğunu anlatan Alp Öğücü, “İç pazardaki en genç şirketlerden biri olmasına rağmen Lila Group olarak şu anda Türkiye'de ilk üç sırada yer alıyoruz. Ciromuzun büyük bir kısmı 5 kıtaya yaptığımız ihracatlardan geliyor. 2019 yılını 1,2 milyar lira ciro ve yüzde 30’un üzerinde bir büyüme ile kapattık. Burada ihracatın payı yüzde 60 oldu. 2020’de ise yatırımlarımızın da etkisi ile yüzde 50 civarında bir büyüme bekliyoruz. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren faaliyete geçmesini planladığımız yeni yatırımımız da 2021 yılında istihdam ve ciro anlamında Lila Group’un büyümesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Online perakendeciler satışlarını artırdı

COVID-19’un tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirdiğini ifade eden Öğücü şunları söyledi: “Pandeminin tüm sektörleri yeniden şekillendirdiğine tanıklık ediyoruz. Fiziksel mağazaların COVID-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçici olarak hizmete ara vermesi, online perakendecilerin satış oranlarını artırdı. Bu süreçte perakendecilerin, özellikle online kanallar vasıtasıyla yeni müşteri kazandıklarını gözlemledik. Teknolojik dönüşüm bu dönemde her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Bu noktada çok kanallı pazarlama ve dijital perakendecilik alanlarına yatırım yaparak iş modellerini yenileyen kurumların ön plana çıkacağını düşünüyoruz.”