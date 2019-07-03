Lila Group bu yıl 1 milyar TL’lik ciro hedefliyor
Çorlu’da ürettiği temizlik kağıtlarını dünyanın 3’te 1’ine ihraç eden Lila Group, yeni yatırımlarının ve ihracat performansının katkılarıyla 2019 yılı sonunda 1 milyar TL’lik ciroyu yakalamayı hedefliyor.
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