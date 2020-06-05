Lila Group, sattığı ürün kadar ağacı doğaya kazandıracak

05 Haziran 2020

Barış SEDEF

Endüstriyel ağaçlar doğadaki birçok parametrenin sigortası durumunda, bu konuda yapılacak farkındalık çalışmaları doğadaki ağaçların korunması hususunda önemli bir yere sahip. Lila Group CEO'su Alp Öğücü, farkındalık çalışmalarıyla doğadaki ormanların korunmasını sağlamak için 2014 yılında ENAT'a (Endüstriyel Ağaç Tarımı A.Ş) sponsor olarak endüstriyel ağaç tarımına dair farkındalık amaçlı bir projeye imza attıklarını ifade ederek, 'Sofia Ormanları Yok Etmez' kampanyasını hayata geçirdiklerini belirtti. Öğücü: “En son Sofia markalı ürünlerimizin ambalajını doğada çözünebilir şekilde yenileyerek 'Geleceğimiz için Ormanları Korur' sloganı ile markamızın relansmanını gerçekleştirdik ve akabinde Sofia & Migros & TEMA iş birliğinde 'Geleceğimiz için 10 Bin Fidan Hatıra Ormanı' projesini tamamladık. Projenin başlamasından bu yana 65 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. Kâğıt iş kolunda Sofia markalı ürünlerimizle her yıl yapmış olduğumuz satış oranı kadar Türkiye'ye orman kazandırmış olacağız" dedi.

4 bin hanenin tükettiği enerjiyi ekonomiye kazandıracak

Çevreye olan duyarlılıklarını üretim süreçlerinde de ortaya koyduklarına değinen Öğücü, “Yeni üretim tesisimizde her iki kağıt makinemizi son teknolojiye göre güncelledik. Bu güncellemeler ile enerji tüketiminde toplamda yüzde 15'lik enerji tasarrufu yapılmış olacak. Yani 4 bin hanenin tükettiği kadar enerjinin sürekli olarak kazanılması ve bu sayede enerji santralimiz aracılığı ile sisteme sunulacak" diye konuştu. 'ReTurne' adı verilen bir ekipmanı Türkiye'de ilk defa bir kâğıt üretim makinesinde kullanıldıklarını kaydeden Öğüdücü, makineye konulacak olan bir türbin vasıtası ile üretimde kullanılan suyun enerjisinden faydalanılarak ton başına tüketilen toplam elektrikte; 'Visco Nip' ile de ürünü kurutmak için gerekli olan enerjide tasarruf sağlanacağını söyledi.

Öğücü, 'ReDry' sistemi sayesinde de konvansiyonel sistemlerde taze buhar tüketilerek yapılan işlem prosesten çıkan egzoz havası ile gerçekleştirilecek ve bu sayede ton kâğıt başına tüketilen buharda tasarruf sağlanacak" dedi.

Su tüketimini azaltan kağıt üretim teknolojilerine dair bilgi veren Öğücü şunları söyledi: “Lila Group olarak kağıt üretimi sırasında yüzde 100 saf selüloz kullanmamızın da katkısıyla, ton kağıt başına en düşük miktarda su tüketen ve tekrar kullanıma döndüren teknolojiye sahibiz. Ayrıca bu yatırımlar neticesinde atık su deşarjını da minimize etmiş oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki kaynakların sürdürülebilirliği demek geleceğimiz demek."