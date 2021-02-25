Lila Group, tekstil yatırımlarını büyütüyor

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Lila Group, tekstil alanındaki yatırımlarını büyütme kararı aldı. Son yıllarda hijyenik temizlik kâğıdı yatırımlarıyla dikkat çeken grup, hali hazırda tekstil sektöründe faaliyet gösteren boyahane tesisine 55 milyon TL yatırım ve modernizasyon yapmak üzere düğmeye bastı.

Lila Group Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü, yeni yatırım kararı ile ilgili şunları söyledi: “Lila Group olarak ülkemize, ekonomimize, toplumumuza sürdürülebilir değer katmaktan dolayı son derece gururluyuz. Düzenli olarak farklı sektörlerde yatırım haberlerimizi paylaşıyor, tüm hızımızla üretmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Tekstil sektörünün bizim için yeri hep ayrı oldu. Çünkü bugün temizlik kağıdı alanında dünyada 5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yapan Lila Group’un temelleri yaklaşık 100 sene dokuma ve çırçır tesisleri ile atıldı. Bir nevi tekstil sektörü bizim ilk göz ağrımız diyebilirim. Gücünü köklerinden alan grubumuzun bugün tekstil sektöründeki yatırımlarına yenilerini eklemesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

"Verimli bir üretim ortamı oluşturacağız"

Mevcut durumda 15 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin metrekarelik boyahane tesisiyle Çorlu’daki üretim kampüsünde tekstil alanında da faaliyet gösterdiklerini anlatan Aydın Öğücü, doğrudan ve dolaylı olarak dünyanın önde gelen neredeyse tüm konfeksiyon alıcılarının tedarikçisi olduklarına dikkat çekti. Öğücü, tesiste ZDHC, Detox, Gots Organic, Repreve, Ekotex 100 Class 1, BSCI, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 50001 belgeli yüksek kalitede üretim yaptıklarını kaydetti.

Artan rekabet şartlarında hatalı üretim yapmanın maliyet ve kârlılığı etkilediğini belirten Öğücü, müşterilerine yüksek verimlilikle üretim yaparak boyalı iplik tedariki yaptıklarını aktardı. Boyahane tesisinde üretim kapasitesinin günlük 25-30 ton olduğunu bildiren Öğücü, yeni yatırım ve modernizasyon çalışmalarıyla verimliliği yüzde 100 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yapılacak modernizasyon çalışmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Öğücü, "Çünkü kalite odaklı ihracat hedefimize hizmet edecek bu çalışma ile tüm makinelerin merkezi ve gerçek zamanlı kalite kontrolünü tam otomatik ERP entegrasyonlu MillMaster TOP adı verilen bir sistem ile sağlayacağız. Yani kaliteden ödün vermeden verimli bir üretim ortamı oluşturacağız. Ayrıca kurulduğumuz günden beri hassasiyet gösterdiğimiz çevre ve sürdürülebilirlik konularında da bize önemli değerler katacak bu yatırım ve modernizasyon ile toplamda yılda yüzde 30 enerji tasarrufu ve yüzde 25 su tasarrufu sağlayacağız. Mart başında faaliyete geçmesini hedeflediğimiz ek yatırımımızla tekstil sektöründe de ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağız."