Lila Group, web sitesini yeniledi

Hayata geçirdiği ürün, proje ve hizmetlerinin yanı sıra yeni yatırımlara devam eden Lila Group, web sitesini, gerçekleştirdiği yeniliklerle ‘kullanıcı odaklı’ hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcı deneyimi odaklı bir tasarıma sahip yeni web sitesi, mobil cihazlarla ve Google ile uyumlu olma özelliğinin yanı sıra yeni bir içerik yönetim sistemine de sahip hale geldi. Yeni özellikleri ile daha ‘kullanıcı dostu’ olan; tasarımı ile daha renkli ve dinamik bir platforma dönüşen Lila Group’un yeni web sitesinin tüm bu yeniliklerle daha sık ziyaret edilmesi ve başvurulacak bir adrese dönüşmesi hedefleniyor. Sitenin ilk olarak Türkçe ve İngilizce, sonrasında ise Arapça ve Fransızcası aktif olacak.

Hedef, müşteri memnuniyetini artırmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lila Gorup Kurumsal İletişim Müdürü Banu Yaran Kılıç, “Sahip olduğu güncel yapısıyla kolaylık vadeden yeni web sitemiz ile ana hedefimiz müşteri memnuniyetini artırmak. Bu bağlamda site trafiğini yoğunlaştırmak, müşteri katılım oranını yükseltmek, potansiyel nitelikli insan kaynağının dikkatini çekmek ve siteye yeni eklenen yaşam içerikleri ile de farklılaşmayı amaçlıyoruz. Yeni marka stratejimiz ve bu doğrultuda yenilenen web sitemizin getirdiği tazelik ve dinamizmle, hep birlikte imza atacağımız nice başarılar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.