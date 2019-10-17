Lila Group’tan Çorlu'ya 450 milyon TL’lik yatırım
İhracatta atağa geçen Türkiye’nin önde gelen temizlik kâğıdı üreticisi Lila Group, Çorlu’daki üretim kampüsünde 450 milyon TL’lik yeni tesis yatırımının startını verdi. 2020’de açılacak tesis, aynı kampüsteki Avrupa’nın en yüksek kapasiteli ikinci entegre tesisi olacak.
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