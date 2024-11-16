Lila Kağıt, Erzurum’a bobin kağıt yatırımına hazırlanıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL / İSTANBUL

Lila Kağıt CEO’su Alp Öğücü ve CFO’su Işıl Tireli, şirketin 2024 yılı 3’üncü çeyrek finansal sonuçlarını düzenlenen basın toplantısıyla açıklarken, vergi sonrası net dönem kârının, geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 puanlık artışla 981 milyon TL’ye yükseldiğini bildirdi. Yakın ve uzak pazarlar olmak üzere 80’den fazla ülkeye ihracat yaptıkların ı açıklayan Öğücü, “2024 yılının ilk 9 ayında, ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan ekonomik zorluklara rağmen 160 bin tonluk satış yaparken, satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırdık” dedi.

Üretim 2027’de başlayacak

Bu yılın mayıs ayında gerçekleşen halka arzın ardından, temizlik kağıdı sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefi ile yeni yatırımlara odaklandıklarını belirten Öğücü, “Erzurum yatırımımız 2018’de araştırmalarına başladığımız, 2022’de iş planı tamamlanan bir yatırım. Doğu Anadolu ve Karadeniz’in ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kuruyoruz. Türkiye’nin batı bölgesinde yoğunlaşmış bir temizlik kağıdı üretim stratejisinin aksine ilk etapta hem Anadolu’nun büyük kısmı hem de Gürcistan, Irak, Azerbaycan gibi yakın pazarları da içine alan 30 milyonu aşkın nüfusa sahip pazarlara daha hızlı ve daha düşük lojistik maliyetle sevkiyat yapmayı hedefliyoruz. Halka arzın hemen ardından başlayan inşaatı devam ediyor. 2027 yılında Erzurum’da faaliyete geçmesiyle hedef pazarlarımızı genişleteceğiz” diye konuştu.