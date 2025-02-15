Lila Kağıt'ın 2024 yılı net kârı 1,2 milyar liraya yaklaştı

Lila Kağıt, 2024 yılı finansal sonuçlarına göre 2024 yılında yaklaşık 1,2 milyar lira vergi sonrası net kâr elde etti. Net kâr marjı geçen yıla göre 7 puan artış göstererek yüzde 9 seviyesine yükseldi ve FAVÖK marjı da yüzde 20 olarak gerçekleşti.

“2024'te yatırımlara 704 milyon lira harcama yapıldı”

Geçen sene, sürdürülebilir büyüme hedefiyle yeni yatırımlar yaptıklarını belirten Alp Öğücü, "Halka arzdan elde etmiş olduğumuz gelirin yüzde 60’ını yeni yatırımlarda kullanacak şekilde kapsamlı bir plan hazırladık. 2028 yılına kadar, 3 milyar lira’si Erzurum’da yeni bir temizlik kağıdı fabrikası, 1 milyar lira’si yenilenebilir enerji ve kalan kısmı kapasite artırıcı yatırımlar olmak üzere 5 milyar lira’yi aşan bir yatırım yapmayı taahhüt ettik. Bu taahhüt kapsamında; 2024 yılında yatırımlar için 704 milyon lira harcama yaptık” dedi.

2025 planlarına yönelik değerlendirme

2025 yılını değerlendiren Öğücü, "Erzurum yatırımımızın ilk fazını oluşturan konverting tesisimizi bu yıl faaliyete geçireceğiz. Ergene’de ürettiğimiz bobin kağıtları Erzurum’da işleyip tüketici ürünlerine dönüştürerek, yakın coğrafyaya daha hızlı ve daha düşük lojistik maliyetli sevkiyat yapacağız. Ergene’deki GES tesisimize ek olarak Bilirais’te de 28,1 MW kapasite ile yenilenebilir enerji yatırımı yaparak, taahhüdümüz olan 50 MW’lık kapasiteye bir adım daha yaklaşacağız” dedi.

İhracatın net satışlar içerisindeki payı yüzde 72

2024 yılında ihracatın net satışlar içerisindeki payının yüzde 72’ye yükseldiğini belirten Öğücü, Şirket'in 2024 yılı itibarıyla özkaynak toplamının 11,9 milyar liraya ulaştığını belirtti ve ekledi: "Kâr dağıtım politikamıza uygun olarak 2024 yılı kârından 1 nominal hisseye karşılık 1,50 lira brüt kâr dağıtımı yapılmasına yönelik teklifimizi 20 Mart 2025 tarihinde yapılacak olağan genel kurulumuzda onaya sunacağız. Bu kapsamda düzenli kâr dağıtımı gerçekleştirilmesi temel hedeflerimiz arasında yer almaya devam edecek.”