Lila Kağıt'tan, 5 yılda 5 milyar TL’lik yatırım

Mehtap HALICI

Dünyada 80’den fazla ülkeye ihraç ettiği bobin temizlik kağıtları ve Sofia, Maylo, Ultra Berrak ve Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önde gelen üreticilerinden Lila Kağıt, 5 yılda 5 milyar TL’lik yatırım yapacak.

Türkiye ve yakın coğrafyadaki ülkelerin hızla gelişen temizlik kağıdı pazarındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüzde 100 Türk sermayeli olarak Lila Kağıt’ı kurduklarını ve geçen 17 yıllık dönemde temizlik kağıdı sektöründe sürekli büyüyen, yeni yatırımlar yapmaktan çekinmeyen bir şirket olduklarını vurgulayan Lila Kağıt’ın Genel Müdürü Alp Öğücü, “Erzurum’a da 3 milyar TL’ye ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kuruyoruz. İlk 4 yılda yapacağımız yaklaşık 3 milyar TL’lik yatırım ile hem bölgenin kağıt ihtiyacını karşılamayı hem de Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere Irak, Gürcistan gibi pazarlara ihracat yapmayı amaçlıyoruz.

Ergene, Erzurum ve Kahramanmaraş olmak üzere Türkiye’nin üç farklı lokasyonunda yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım bedeli ile toplam 50 MW’lık yenilenebilir enerji yatırımına da başladık. Tekirdağ Ergene’deki tesisimizde 2024 başında 14.5 MW’lık çatı GES’i devreye alarak projemizin ilk kısmını tamamlamayı hedefliyoruz. Ergene fabrikamızda da devam eden yatırımlarımız var.

Bütün olarak toplamda 5 yıl içinde 5 milyar TL’lik bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu anlamda da uzun vadeli banka kredileri gerekse sermaye piyasası araçları alternatiflerini finansman kaynakları arasında değerlendiriyoruz” dedi.

6 milyar TL ciro hedefi

Satış tonajlarının yıllar bazında artış göstererek 2022 yılında yüzde 29 artışla 192 bin ton seviyelerine ulaştığını ifade eden Alp Öğücü, “2022 yılında ihracat oranımız yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılını da benzer şekilde kapatmayı planlıyoruz” dedi.

Hem yakın pazarlara kara hem de uzak pazarlara deniz yolu kullanarak teslimat yapabildiklerini anlatan Öğücü, Lila Kağıt olarak 2022 yılında Türkiye’den bobin ve bitmiş ürün temizlik kağıdı ihracatının yüzde 36’sını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğücü, cironun yüzde 70’nin ihracattan geldiğine değinerek, geçen yılı 6 milyar TL ciro ile kapattıklarını ve bu yılı da benzer rakamla bitireceklerinin altını çizdi. Öğücü, pandemiyle birçok sektörün üretimde durma noktasına gelirken Lila’nın kararlı bir biçimde yatırım programlarını hayata geçirerek brüt üretim kapasitesini 2022 itibarıyla 271 bin tona çıkardığını sözlerine ekledi.

TEGV ile eğitime desteğe devam

Eğitime önem veren Lila Kağıt’ın ayrıca, 2010 yılından bu yana TEGV ile eğitim alanında yürüttüğü çalışmalara yenisini ekleyerek “Düşleyecek Büyüyecek” projesini başlattıklarını aktaran Öğücü, “Çocukların hayatını sanatla geliştirmeyi hedefleyen proje ile 2024 yılı boyunca 27 ilde, 6-14 yaş arasındaki çocukların ‘görsel sanatlar’ ve ‘drama’ alanında kapsamlı eğitimler alması, duygusal ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor” dedi.