Lila Kağıt'tan güçlü bilanço! İkinci çeyrekte 484 milyon TL kâr açıkladı

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Lila Kağıt, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen operasyonel verimlilik, ihracat pazarlarındaki toparlanma ve katma değerli ürün stratejisi sayesinde güçlü bir performans sergiledi. Genel Müdür Alp Öğücü, yılın ikinci yarısında da büyüme ivmesini korumayı hedeflediklerini söyledi.

Satış tonajı yüzde 9 arttı

Lila Kağıt, yılın ikinci çeyreğinde bobin ve konverting iş kollarında 52,6 bin ton toplam satış tonajına ulaştı. Net satış geliri 3,9 milyar TL, net dönem kârı ise 484 milyon TL olarak gerçekleşti.

Toplam satış tonajı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3, yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 9 artış gösterdi. Özellikle ihracat kanalındaki büyümenin etkisiyle konverting iş kolunda satış hacmi yıllık bazda yüzde 13,5 yükseldi.

Operasyonel verimlilik kârlılığı destekledi

Şirket, jeopolitik gelişmeler, döviz bazlı satış fiyatlarının yatay seyri ve artan faaliyet giderlerinin yarattığı baskıya rağmen operasyonel verimlilik sayesinde güçlü finansal sonuçlar elde etti.

İkinci çeyrekte 1,1 milyar TL brüt kâr, 642 milyon TL FAVÖK ve yüzde 16,6 FAVÖK marjı kaydedildi. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yüzde 19,6 seviyesinde gerçekleşti.

İhracatta sektörün üzerinde büyüme yakaladı

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, ihracat pazarlarında talebin toparlanmaya başladığını belirterek, ürün geliştirme kabiliyeti ve çeşitlendirilmiş müşteri yapısı sayesinde büyümenin sürdüğünü ifade etti.

Öğücü, son bir yılda Türkiye'nin temizlik kâğıdı ihracatı yüzde 8 gerilerken, Lila Kağıt'ın ihracat tonajını artırmayı başardığını vurguladı.

Erzurum yatırımı devreye alındı

Şirket, yoğun yatırım programına rağmen 5,4 milyar TL net nakit pozisyonunu koruduğunu ve operasyonlarından 2,3 milyar TL nakit akışı sağladığını açıkladı.

Haziran ayında Erzurum'daki yeni konverting tesisinin ilk fazı devreye alınırken, tesisin Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerine lojistik avantaj sağlayacağı belirtildi. Şirket, yılın geri kalanında Erzurum'daki kapasite artışıyla birlikte akıllı depo, otomasyon ve yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürecek.

İkinci yarıda hedef ihracat ve sürdürülebilir büyüme

Lila Kağıt, ihracat markası NUA'nın TURQUALITY® Programı'na dahil edilmesini uluslararası büyüme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Şirket yönetimi, yılın ikinci yarısında ihracat ağını yeni ülkelere genişletmeyi, Erzurum tesisinin sağlayacağı lojistik avantajdan yararlanmayı ve operasyonel verimliliği artırarak sürdürülebilir büyümesini devam ettirmeyi hedeflediğini açıkladı.