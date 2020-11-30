Lil’a Restaurant Doğu Avrupa’nın En Lüks Otel Restoranı seçildi

Museum Hotel’in, yerli ve yabancı turistlerin Kapadokya’daki uğrak noktalarından olan alakart restoranı Lil’a, uluslararası kabul gören restoran değerlendirme kuruluşlarından World Luxury Restaurant Awards’ta Doğu Avrupa’nın En İyi Lüks Otel Restoranı seçildi. Otel tarafından yapılan açıklamada, bu kıymetli ödülü Kapadokya’ya getirmeyi başardıkları için büyük mutluluk duydukları ifade edildi. Aynı zamanda dünyanın en önemli lüks otel konsorsiyumlarından Relais & Chateaux’un Türkiye’deki tek temsilcisi olan Museum Hotel, geçmişte “Avrupa’nın En İyi Lüks Butik Oteli” ve “Avrupa’nın En İyi Otel Mimarisi” gibi prestijli ödüllerin de sahibi olmuştu.

Lil’a Restaurant, Türk mutfağının en güzel örneklerini, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş özel tatlarını ve Kapadokya’ya özgü geleneksel lezzetleri bir araya getiren seçkin bir mutfak ve servis anlayışına sahip. Restoran, Kapadokya’nın doğa harikası güzelliklerini seyir imkanı tanıyan lokasyonunun yanı sıra Türkiye’de yeni neslin başarılı şeflerinden Saygın Sesli tarafından tasarlanan menüleri ile de Anadolu mutfağının ve Kapadokya yemek kültürünün en özel lezzetlerini misafirlerine sunuyor.

Museum Hotel hakkında

Dünyanın en önemli lüks otel konsorsiyumlarından olan Relais & Chateaux’un Türkiye'deki tek temsilcisi olan Museum Hotel, eşsiz yaşayan müze konsepti, korumacı mimari anlayışı, kusursuz konumu ve üst düzey hizmet kalitesi ile farklılaşmayı başarıyor. Sadece 30 özel odası ile Kapadokya’da, Uçhisar kalesinin yamaçlarındaki eşsiz konumunda hizmet veren Museum Hotel, Kapadokya’nın ve ülkemizin en önemli butik otel markalarından biri durumunda.

Relais & Chateaux nedir?

1954 yılında Fransa’da belli bir kalite misyonunu benimsemiş oteller tarafından kurulan Relais & Chateaux, bugün 60 ülke ve 5 kıtada 500’e yakın üye oteli bulunan dünyanın en prestijli otel konsorsiyumlarından biridir. Sadece belli kalite standartlarına sahip, karakteristik özellikleri bulunan, lüks ve butik konaklamanın, gurme lezzetlerin ve şarap tadımının en güzel örneklerini sunan butik Oteller, Şatolar ve gurme Restoranlar Relais & Chateaux üyesi olarak kabul edilebilmektedirler. Diğer zincirlerinin aksine oldukça yüksek kalite standartlarına sahip bir kuruluştur.

B2Press’in katkılarıyla…