Lima Lojistik, havalimanı hizmet ağını geliştirecek

09 Nisan 2019

Türkiye’nin en büyük altyapı yatırım projelerinden biri olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı’nın kargo operasyonlarına başlamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirten Cenker Ural, “İstanbul Havalimanı’nda yolcu uçaklarıyla kargo operasyonlarına başlanması önemli bir adım. Bu gelişme karşısında hızlıca harekete geçerek, acenteler binasında ofisimizi açtık ve personel atamalarımızı yaptık. Buradaki ihracat, ithalat ve transit operasyonlarımızın başarılı olması için çok çalışacağız” diye konuştu.

Yurtdışı acenteleri, kendi ofisleri ve World Cargo Alliance (WCA) network üyeliği sayesinde dünya geneline yayılan hizmet ağına sahip olduklarını belirten Ural, “Hava kargo müşterilerine hızlı, ekonomik, kaliteli ve çok alternatifli çözümler sunuyoruz. Türkiye’deki her havalimanından kapıdan kapıya, havalimanından havalimanına ihracat ve ithalat olarak hizmet verebiliyoruz. Genel kargo, tehlikeli madde ve bozulabilir kargo taşımacılığı yapıyoruz, charter uçak kiralama hizmeti veriyoruz. Fuar ve etkinlik lojistiğine de ayrı bir önem veriyoruz” dedi.

‘Limaxgoo’ ile dış ticarete ivme kazandırmak istiyor

Lima Lojistik, geliştirdiği 'Limaxgoo' hizmetiyle hava kargo taşımacılığına yeni bir soluk getirmek istiyor. 900 kilograma kadarki Avrupa yüklerinin karayolu minivan servisine alternatif olarak hava kargoyla taşınmasını sağlayacak Limaxgoo, kapıdan kapıya hizmet ağıyla dış ticarette avantaj yaratacak. Lima Lojistik bu hizmeti İstanbul Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Bursa Yenişehir Havalimanı’nda verecek.

Hava kargo taşımacılığında uzmanlaşan Lima Lojistik'in geliştirdiği yeni hizmeti Limaxgoo ile karayolu minivan taşımacılığına yeni bir alternatif oluşturduğunu belirten Cenker Ural, şunları söyledi: “Limaxgoo hizmetiyle 900 kilograma kadarki yükleri Avrupa’ya ihracat ve ithalat olarak çift yönlü taşıma imkanı sunacağız. Halen karayolu minivan servisiyle taşınan yükleri daha rekabetçi fiyatlarla hava yolu olarak taşıyacağız ve malzemeleri kapıdan kapıya teslim edeceğiz. Maliyet yönünden ekonomik olacak bu hizmet müşterilerimize aynı zamanda hız da kazandıracak. Başlangıçta 4 Avrupa ülkesiyle çift yönlü olarak başlayacak bu hizmeti, ileride tüm Avrupa ülkelerine yaymayı hedefliyoruz.”

“Otomotiv sektörü için Avrupa ve Bursa arasında köprü olduk”

Bursa merkezli olarak kurulduklarını ancak çok kısa zamanda yerel firma olmaktan çıkarak ulusal firma olma yolunda ilerlediklerini belirten Cenker Ural, 2017 yılında otomotiv sektöründeki önemli kuruluşlarla yaptıkları anlaşmaların büyümelerine katkı sağladığını hatırlattı.

Ural, “Türkiye’de otomotiv alanında adından söz ettiren büyük kuruluşlarla 2017 yılında yüksek hacimli kontratlar imzaladık. Halen devam eden projeler kapsamında Avrupa’da üretilen otomotiv yedek parçaları ve üretim bandı malzemeleri, bizim aracılığımızla 24 saatten daha kısa süre içerisinde müşterilerimizin fabrikalarına ulaşıyor. Her gün ortalama 10–15 ton arasında malzeme Avrupa’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Avrupa’ya taşınıyor. Bu proje taşımaları, Lima’nın otomotiv endüstrisinde markalaşmasını sağladı. Müşteriler karşısında bilinilirliğimiz arttı ve bize yeni iş kapıları açıldı” diye konuştu.

"Son beş yılda hızlı büyüme kaydettik”

Lima Lojistik’in 2013 yılında 4 ortak tarafından kurulduğunu hatırlatan Ural, uluslararası bir şirketin acenteliğiyle sektöre adım attıklarını, 2016 yılından itibaren de Lima Lojistik markasıyla yüzde 100 yerli bir firma olarak faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

38 kişilik satış ve operasyon ekibiyle hava yolu, denizyolu, karayolu ve uluslararası hızlı kurye taşımacılığı alanlarında hizmet verdiklerini belirten Cenker Ural, toplam hacimlerinin yüzde 60’ını hava yolu taşımacılığının oluşturduğunu vurguladı.

Tüm Türkiye’deki havalimanlarından operasyon yapabildiklerini vurgulayan Ural, yeni projeler üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini aktardı. Bursa merkezli olarak çıktıkları yolda 5 yıl içerisinde İstanbul, İzmir, Eskişehir, Balıkesir, Denizli, Londra ve Bükreş’te ofisler açtıklarını dile getiren Cenker Ural, önümüzdeki dönem İtalya ve Almanya’da yeni yatırımlar planladıklarını ifade etti.