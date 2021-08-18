Limak Enerji, 102. şubesini açtı

BURSA (DÜNYA) – Limak Enerji, Bursa’nın Osmangazi İlçesinde yer alan Soğanlı’da Yetkili İşlem Merkezi’nin (YİM) açılışını gerçekleştirdi. Toplamda 102 ve Bursa’da 45 lokasyonda hizmet veren Limak Enerji, bu yeni işlem merkezi ile Osmangazi ilçesinde 9 farklı hizmet noktasıyla müşterilerine ulaşmaya devam edecek.

Açılışta konuşan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Şirket olarak, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Tüm hizmet bölgemizde 100’ü aşkın işlem merkezi ile müşterilerimize ulaşıyoruz. Abonelerimizin yüzde 53’ünün yaşadığı Bursa’da ise 45 lokasyonda yer alıyoruz ve bu yeni işlem noktamız ile Osmangazi’de 9 işlem merkezi ile müşterilerimize erişmiş olacağız.” diye konuştu.

Şirket yatırımlarının müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak felsefesiyle devreye alındığını söyleyen Aytac, “Yılın ilk 6 ayının verilerine baktığımızda Osmangazi’de yaklaşık bin 700 yeni konut, yaklaşık 2 bin 100 ticari tesis ve 2 sanayi kuruluşu inşaatı tamamlanarak ilk defa elektrik abonesi oldu. Osmangazi ilçemizde eriştiğimiz müşteri sayısı ise 430 bine yükseldi. Bizler de yeni işlem merkezimizi Soğanlı Mahallesi’ndeki bölge halkımıza kazandırdık. Müşterilerimiz abonelik yapma ve sonlandırma, bilgi güncelleme, fatura tahsilatı, tarife değişikliği, borç sorgulama ve bilgi alma gibi işlemlerini bu noktadan güvenle yapabilecekler. Yeni işlem merkezlerimizle kapsama alanımızı genişletirken daha kısa işlem süresi sunarak, müşterilerimizin bekleme sürelerini de minimuma düşürdük. Dijitalleşmenin tüm hayatımıza entegre olduğu bu dönemde artık asıl amacımız sadece fatura ödemelerinin gerçekleştirildiği işlem merkezleri açmak değil, müşterilerimize odaklanıp daha fazla değer yaratarak her konuda çözüm sunmak. Limak Enerji olarak, abonelerimizin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak ve sadece yapılan işlemler sırasında değil sonrasında da müşterilerimizin her türlü istek, öneri ve şikayetine dakikalarla ölçülecek sürelerde yanıt verebilmek için dijital ve fiziksel kanallar üzerindeki projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.