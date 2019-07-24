Limak Enerji 2019’u dijital dönüşüm yılı ilan etti

24 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) – Yaklaşık 100 müşteri işlem merkezi ve 444 6 646 numaralı çağrı merkezi dışında müşterilerine Online İşlem Merkezi, e-Devlet, mobil uygulama ve İşaret Dili Görüşme Hattı üzerinden işlemlerini zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan kolaylıkla yapabilme olanağı sağlıyor.

Sanayileşme, artan nüfus, dijitalleşme ve bireysel teknoloji kullanımının artması ile enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Buna paralel olarak da sektör, her geçen gün yatırımlarını artırarak ivmesini sürdürmeye devam ediyor. Müşteri deneyiminin “önce teknoloji” kapsamında ilerlediği günümüzde, müşterilere kolay ve hızlı yoldan ulaşmak hayati önem taşıyor. Teknolojinin de gücü ile müşterilerle iletişim kurma anlamında pek çok yeniliği hayata geçiren Limak Enerji, hizmetlerini dijital ortama aktararak müşterilerinin ayaklarına götürüyor. Müşteri memnuniyetini önceliği olarak benimseyerek 3 yıl önce sektörünün ilk online işlem merkezini devreye alan ve dijital dönüşümün temelini atan şirket, 2018 yılında e-Devlet üzerinden müşterilerine hizmet vermeye başlayarak, burada da sektörünün ilk temsilcisi oldu. Dijital dönüşüm kapsamında tüm çalışanlarının katılımı ile toplantılar da düzenleyen şirket, bu yıl içerisinde mobil uygulamasını da müşteri dostu bir tasarımla yenileyerek kullanıcılara sunacak.

Online işlem merkezi kullananların sayısı giderek artıyor

Müşterilerine her platformda sağlıklı bir iletişim alt yapısı sunmayı görev edinen şirketin dijital dönüşüm kapsamındaki çalışmalarından bahseden Genel Müdür Ali Erman Aytac, “Son 1 yılda müşterilerimiz, abonelik ve güncelleme işlemleri gibi kalemlerde bir önceki yıla göre online kanalı %10 daha fazla tercih etti. Geleceğe yatırım yapan bir şirket olarak, müşteri deneyimini nasıl daha iyileştirebilir ve kolaylaştırabiliriz diye sürekli düşünüyor ve yeni projelerimizi devreye alıyoruz. Online işlem merkezi, çağrı merkezimiz ve sosyal medya üzerinden 7/24 hizmet vererek, elektrikle ilgili işlemlerde yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin saniyelerle ölçülebilen sürelerde tüm işlemlerini gerçekleştirerek zamandan tasarruf ederken, dijitalin sunduğu kolaylıklardan yararlanması” dedi.

700 bin müşteri dijital faturaya geçti

Limak Enerji, her yıl kağıt fatura kullanımı sebebi ile yüzlerce ağacın kesildiğine dikkat çekerek, müşterilerini e-Arşiv faturaya geçmeleri için de özendiriyor. Bugüne kadar 700 bin müşterisinin elektronik faturaya geçmesini sağlayarak 10 ton kağıt israfına engel olan Limak Enerji, elektronik faturaya geçmek isteyen aboneleri için online.limakuludag.com.tr adresinden, müşteri işlem merkezlerinden (MİM) ve 444 6 646 numaralı çağrı merkezi üzerinden destek veriyor. Şirket, kağıt fatura kullanım oranını azaltmak, müşterilerin faturalarına anında ulaşmasını sağlamak ve faturaların kaybolma riskini ortadan kaldırmak gibi nedenlerle uygulamaya aldığı e-Arşiv fatura uygulamasını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca şirketin sosyal sorumluluk çalışması olan Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile de müşterilere iletilen fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtlara karşılık Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde fidan dikimi gerçekleştirilerek, ormanlar oluşturuluyor. Tüketilen kağıt miktarını dengelemek için her yıl 1000 fidan dikmeyi hedefleyen projede, 50 ton kağıda denk gelen ağaç doğaya geri dönecek, 200 ton kağıt tasarrufu yapılacak ve 5 milyon litre su doğaya kazandırılacak. 19 bin kg atık ve 272 ton CO2 salınımının doğaya karışmasını önleyecek proje kapsamında geçen yıl Çanakkale’de ağaç dikimi yapılırken, bu yıl Balıkesir’de dikim işlemi gerçekleştirilecek.

Mobilden fatura ödemek kazandırıyor

Limak Enerji, müşterilerine faturalarını öderken kazandıran bir uygulama da sunuyor. Limak Enerji müşterileri, fastPay uygulamasıyla aylık 100 TL’ye kadar olan ödemelerinde %10 kazanç sağlıyor. Uygulamanın başladığı tarih olan 1 Mayıs 2018’den itibaren pek çok müşteri bu uygulamadan yararlanmış durumda. fastPay üzerinden bugüne kadar 18 milyon TL’lik bir ödeme alınırken, sunulan indirim imkânı ile müşterilerin aile bütçesine 380 bin TL katkı sağlandı.

Dijital dönüşüm kapsamında ilkleri hayata geçiren Limak Enerji, sadece dijitalizasyon süreçleri ile değil, işletme yönetim modelini de mükemmelleştirerek hem çalışanlarına yönelik hem de sektöre yönelik kalite hareketini yönetiyor. Yönetim modeli olarak EFQM Mükemmellik Modelini esas alan Limak Enerji, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen törenle sektöründe ödül alan ilk elektrik tedarik şirketi oldu. KalDer tarafından kaliteyi ülke çapında yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Kalite Hareketi'ne 2017 yılında katılan ve ISO 9001:2015 Sertifikasını alan ilk elektrik şirketi olan Limak Enerji, almış olduğu ödül ile yine bir ilki gerçekleştirerek, iş süreçlerinde mükemmel bir yapıyı benimsediğini kanıtladı ve adını mükemmel şirketler arasına yazdırdı.