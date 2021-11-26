Limak Enerji Uludağ Elektrik’e ‘Sıfır Atık Belgesi’

BURSA (DÜNYA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji Uludağ Elektrik, sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda geliştirdiği çalışma ve projeler kapsamında atıkların işlenmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Atık oluşumunu azaltmaya yönelik uygulamalar ve sistemler geliştirirken, enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştiren Limak Enerji Uludağ Elektrik, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor. Şirket, 2022 yılı sonuna kadar diğer bölge müdürlükleri için de Sıfır Atık Belgesi almayı planlıyor.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, ‘Sıfır atık yaklaşımı, hem Türkiye hem dünyada verimliliğin artması ve israfın önüne geçilerek maliyetlerin azaltılması, hammadde kaynağı oluşturulması gibi birçok olumlu sonuçlar ortaya çıkarırken aynı zamanda çevresel risklerin azaltılmasına zemin hazırlıyor. Ülkemizin hem doğasının korunmasında hem milli ekonomimize katkılarının yanı sıra sıfır atık yöntemleriyle karbon ayak izimizi azaltarak dünyanın geleceğini koruyabiliriz” dedi. Şirket olarak sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi ve gelecek için sıfır atık anlayışı ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Aytac, “Gereksiz kullanımın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla atıklarımızı ayrıştırıyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Atıklarımızı ayrıştırıp, bölümlendirerek çevresel risklere karşı farkındalık oluşturuyoruz. 1 ton atık kağıt 20 ailenin aylık enerjisine eş değer olurken, sadece bir pilin ayrıştırılmasıyla 800 bin litre su ve 4 m2 toprağın zarar görmesi engelleniyor. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya ve ülke bırakmak için bu çalışmalar hayati önem taşıyor’ diye konuştu.