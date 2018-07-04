Limak Holding yatırım planlarını açıkladı

04 Temmuz 2018

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Turizm Grubu Genel Koorrdinatörü Kaan Kavaloğlu, grubun KKTC'deki yeni otel yatırımı le ilgili düzenlenen toplantıda konuştu.

"KKTC'deki yeni otel yatırımımızın maliyeti 200 milyon dolar" diyen Özdemir, "Bu yatırımla otel sayımızı 8'e, toplam yatak kapasitemizi 7 binin üzerine çıkardık. Hedefimiz beş yıl içinde 10 bin yatak sayısına ulaşmak" bilgilerini paylaştı

Yeni otel yatırımı planları ile ilgili konuşan Özdemir, "Mersin'de yapacağımız 2 otel için 300 milyon dolar civarı, Makedonya Üsküp'teki otel, rezidans, AVM ve ticari alan kompleksi için de toplam 250 milyon euro yatırım yapacağız. Mersin yatırımının finansmanını daha halletmedik; özsermaye ile başlayacağız, finansman görüşmelerimiz var. Üsküp'teki yatırımımızın finansmanını uluslararası bankalardan sağlayacağız. Hem Mersin, hem Üsküp'teki turizm yatırımımızda yüzde 25 özsermaye kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Enerji alanındaki yatırımlar

Nihat Özdemir, iki yıl içinde 600 MW'ye yakın kurulu güçteki iki hidroelektrik santralini devreye almayı amaçladıklarını; ayrıca bu yıl sonunda 15 MW'lik jeotermal santralin faaliyete geçeceğini söyledi.

Özdemir, şirketin Norveçli Statkraft'tan almış olduğu yaklaşık 500 MW kurulu güçteki Siirt Çetin HES hakkında, "2019'da devreye girecek. Çok hızlı gidiyor" dedi.

Özdemir, 74 MW kurulu güçteki Gürsöğüt HES'in ve 15 MW güçteki Buharkent jeotermal santralinin de bu yıl devreye girmesinin planlandığını ifade etti.

Fransa'da otel satın alınacak

Limak Turizm Grubu Genel Koorrdinatörü Kavaloğlu ise, "Fransa Nice'te satın alma için bir otel grubu ile görüşüyoruz. Turizmde yatırımlarımızı zamanla Balkanlar ve Batı Avrupa'ya kaydıracağız. Ayrıca, İstanbul 3. Havalimanı projesi kapsamında bir şehir oteli yatırımımız da olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Reuters