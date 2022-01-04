Limak, OlduBil’i yurt dışına açıyor

Limak Holding, kullanıcıların para transferi, alışveriş ve fatura ödemeleri dahil birçok finansal işlemi dijital ortamda bir bankaya gitmeye gerek duymadan ve tek yerden yapabilmesini sağlayan mobil hizmet platformu OlduBil’in yurt içinde yakaladığı başarılı ivmesini yurt dışına taşımaya hazırlanıyor.

Yurt içindeki faaliyetlerini 2022'nin ilk aylarında açıklanacak yeni iş birlikleri ve işlerle daha da genişletecek olan OlduBil, yurt dışı faaliyetlerine ise ilk olarak yine bu yılın ilk çeyreğinde ülkeler arası hızlı ve güvenli para transfer hizmetini sunarak başlayacak.

Bu konuda bir yandan yurt içi ve dışındaki büyük kurumlar ile entegrasyon çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan Limak'ın halihazırda personeli, proje ve yatırımlarının olduğu ülkelerde de start verilecek.

OlduBil'i yurt dışında da büyütmeyi hedefleyen şirketin ilk durakları Kuveyt, Azerbaycan ve Kosova olarak planlanıyor.

OlduBil kart ile yapılan harcamalar 70 kat arttı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, teknoloji ve iş birlikleri geliştirmeleri ile sürekli yenilenen OlduBil'in 2021'de oldukça başarılı bir ivme yakaladığına dikkat çekti.

Bir yıllık dönemde kullanıcı sayılarının 50 kat arttığını ve sundukları yenilikçi hizmetlere artan oranlarda talep olduğunu belirten Özdemir, “OlduBil kart ile yapılan harcamalar 70 kat artış sağladı. OlduBil'i, Limak'ın faaliyette bulunduğu üç kıtada hizmet veren global bir şirket haline dönüştürmek istiyoruz. Büyük projelerimizin bulunduğu kimi ülkelerde bizden beklenti de benzer şekilde. Teknoloji transferi önem verilen konuların başında geliyor, yatırım görüşmelerini başlattığımız yerler de var." ifadelerini kullandı.