Limakport, 2018'de 320 bin TEU’luk konteyner elleçledi
Komşu ülkelere yakınlığı nedeniyle coğrafik koşullarını değerlendirmek isteyen Limakport, bu özelliğinden dolayı bölgesel üst konumunda. Firma, 2018 yılında kabotaj hatlarında çalışan gemilere yönelik 320 bin TEU’luk konteyner elleçledi.
Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Limakport; İskenderun Körfezi’ndeki limanlar arasında öne çıkıyor. Limanın yıllık 1 milyon TEU’luk konteyner elleçleme kapasitesi bulunuyor. 2018 yılında kabotaj hatlarında çalışan gemilere yönelik 320 bin TEU’luk konteyner, 3 milyon tonluk da konteyner dışı yük elleçleme hizmeti verdiklerini söyleyen Limak Port İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy; Irak, Suriye, İran’a giden ya da bu ülkelerden gelen transit yüklerin merkezi olmak için de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Komşu ülkelere en yakın liman olarak coğrafi avantajını değerlendirmek istediklerini söyleyen Arısoy, bölgedeki yük sahiplerine ulaşıp limanın avantajlarını anlattıklarını belirtti.
Bölgeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Gündüz Arısoy, İskenderun’un konumu ve bölgede yürütülen faaliyetler açısından ‘lojistik merkez’ özelliği taşıdığını söyledi.
Bölgenin önemli yatırımları arasında
İskenderun Körfezi’nin bir ‘limanlar bölgesi’ olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Arısoy “Burada 11 liman var. Ayrıca iki tane de yeni yapılan liman bulunuyor. Bölgede 55 milyon ton civarında yük elleçleniyor. İki tane konteyner limanı bu alanda hizmet veriyor” dedi.
Limak Port İskenderun’un, bölgedeki büyük yatırımlar arasında yer aldığına dikkat çeken Arısoy, “Biz 1 milyon TEU’luk bir konteyner limanıyız. Onun yanında bir Assan iskelesi var. Onlar da konteyner elleçliyor. Burada konteyner için yaklaşık 550 bin TEU’luk bir pazar oluştu. Dolayısıyla bir lojistik merkez olma potansiyeli var” diye konuştu.
Bölgede yatırım yapacak arazi sıkıntısı yaşandığını ifade eden Arısoy, şöyle devam etti: “Dağlarla çevrili olduğumuzdan dolayı, burada çok fazla arsa, arazi olmadığı için özel sektörün yatırımları sınırlı kalıyor. Arsa bedelleri de yüksek. Dolayısıyla burada devlet eliyle, devlet arazileri üzerinde bir lojistik merkez inşa edilmesinin, yapılmasının ihtiyacı söz konusu. İskenderun’da depolama alanlarının, demiryolu erişiminin bulunduğu, TIR parklarının, gümrüğün olduğu bir lojistik merkeze ihtiyaç var.”
Öte yandan İskenderun’un yakınlarına yeni OSB’lerin de kurulmasının planlandığını hatırlatan Arısoy, “Dağın arka tarafında, tünel de yapılırsa, bu dağı aşıp ulaşacağımız, Hassa bölgesinde bir OSB yatırımı planlanıyor. Yaklaşık 40 milyon metrekarelik arazi var orada. Onun dışında Polateli’de bir OSB yatırımı da gündemde. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar için baktığımızda Polateli ve Hassa’da oluşturulacak organize sanayi bölgelerinin tünel de yapıldıktan sonra, tüneli geçerek İskenderun Körfezi’ne ulaşması söz konusu olacak. İskenderun Körfezi’nin yük elleçlemesi gitgide artacak” diye konuştu.
Bölge ekonomisini etkileyen unsurların başındaki Suriye savaşına da değinen Gündüz Arısoy, “İlerleyen süreçte Suriye’de de sular durulursa, oraya da akacak olan bir trafik başlayacak diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla o da transit bir trafik oluşturacak” dedi.