LimonHost Yenilikçi Hizmetleri İle Sektöründe Fark Yaratıyor

LimonHost avantajlı fiyatlarının yanı sıra performans odaklı anlayışı ve müşteri memnuniyetine verdiği üst düzey önem ile, sektördeki pazar payını giderek artırmakta ve her geçen gün daha çok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Domain kayıt hizmetlerini, domain transfer, domain uzantı alternatiflerini ve domainlerin name server yönlendirmelerini hızlı ve pratik bir şekilde tamamlayan LimonHost alanında uzman profesyonellerden oluşan bir kadroya sahiptir.

LimonHost sunucuları ve hosting paketleri ile kullanıcılarının web siteleri için yüksek trafik ve disk alanı ihtiyacı duyduğu noktalarda bile kesinlikle sorun oluşturmayacak kalitede hosting paketleri sunar. Siz de en kaliteli hizmeti mümkün olan en uygun rakamlar ile almak için LimonHost ile telefon, mail ya da canlı yardım aracılığı ile iletişime geçebilir ya da firmanın internet sitesinden ürün ve hizmetleri inceleyebilirsiniz.

Temelde kiralama mantığına dayanan hosting hizmetinde kullanıcılar aylık ya da yıllık olarak belirlenmiş rakamlarda ödeme yaparak web sitelerin içi bir barındırma alanı kiralarlar. LimonHost’un tüm web hosting paketleri, kullanıcıların web sitelerini geliştirebilmek için otomatik kurulum servisleri ile sunulur. Ücretsiz eklentiler olan tüm otomatik kurulum servisleri hızlı ve kolay bir şekilde yüklenebilir. LimonHost, kullanıcılarının hosting paketlerini ücretsiz olarak otomatik bir şekilde yedekler. İşletmeler için önemli olan her şey LimonHost’un Backup hizmeti ile korunur. Yeni hosting alan tüm müşterilerin web siteleri ücretsiz olarak taşınır. LimonHost’un deneyimli teknik ekibi arka planda kullanıcıların web sitelerinin kesintisiz bir şekilde taşınması işlemini gerçekleştirirken kullanıcıların işlerinde herhangi bir aksaklık yaşanması durumu söz konusu olmaz. LimonHost aynı zamanda yıllık ekonomik, kurumsal ve extra hosting alımlarında ücretsiz domain kaydı gerçekleştirir. Kullanıcılarına aylık ya da yıllık alım şartı söz konusu olmadan tüm hosting paketlerinde ücretsiz SSL avantajlarından yararlanma imkanı sağlar. Markanın yüksek performansı ile dikkat çeken tüm hosting paketleri All Flash SSD performansına sahiptir. LimonHost’un cloud teknolojisi ile yedekli olan sunucuları sayesinde herhangi bir hizmet kesintisi ile karşılaşılması söz konusu değildir. Firmanın profesyonel ekibi tüm müşterilerine ihtiyaç durumunda 7/24 destek olabilmek için hazırdırlar.

LimonHost tarafından sunulan hosting paketlerinden birini satın alan kullanıcının paketinde ücretsiz alan adı hizmeti varsa kullanıcının alan adı kaydı hemen tamamlanır. Ücretsiz domain kaydının yapılması ile birlikte LimonHost sunucularına kullanıcının seçmiş olduğu paket tanımlanır. Kullanıcının alan adını sayısal verilere dönüştürecek olan DNS kayıtlarının eklenmesinin ardından dünyanın her yerindeki DNS sunucularıyla bu kayıtlar eşlenir. Yaklaşık bir dakika kadar süren bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcıya ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri içeren bir e-mail LimonHost tarafından gönderilir.

Farklı İhtiyaçlara Yönelik Hosting Paketleri LimonHost’ta

LimonHost bünyesindeki tüm web hosting paketleri, markanın müşterilerinin web sitelerini geliştirmek için otomatik kurulum servisleri ile gelir. Tüm otomatik kurulum servisleri ücretsiz eklentiler olup son derece hızlı olup kolaylıkla yüklenebilir. LimonHost müşterileri WordPress, Magento, Opencart, Joomla, Drupal ve Prestashop gibi en popülere web barındırma uygulamaları arasından seçim yapabilirler.

Web sitesinde kullanılmakta olan web teknolojilerine ve web sitesinin amacına göre en uygun olacak hosting hizmetinin seçilmesi sağlanacak fayda açısından son derece önemlidir. Her projenin kendine özgü ihtiyaçları bulunduğundan bu ihtiyacı karşılayacak özelliklere sahip hizmetler seçilmelidir. Örneğin kişisel bir blog için paylaşımlı hosting hizmetinden yararlanmak yeterli olabilirken geniş kapsamlı bir e-ticaret sitesi kurmak isteyenlerin bulut sunucu tarzında çok daha büyük bir barındırma hizmetine ihtiyaç duyması mümkündür. Ya da dünyanın en gelişmiş içerik yönetim sistemlerinden biri olarak kabul edilen Wordpress ile sayfalarını oluşturan kişilerin Wordpress hosting hizmetini tercih etmeleri daha doğru bir seçim olabilir.

Yabancı hosting firmaları genellikle kendi ana ulusal pazarlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetleri ile ön plana çıktıkları için web barındırma sunucuları Amerika ya da Avrupa lokasyonlarında yer alır. Bu sunuculara Türkiye içerisinden erişim her zaman için çok daha yavaş bir şekilde gerçekleşir. Aynı zamanda yabancı hosting firmalarından hizmet almayı tercih edenler yabancı ülkelerin mevzuatlarına göre faturalandırma yapılması, canlı Türkçe destek, problem yaşandığı zamanlarda firmaya anlık erişim gibi sorunlar ile karşı karşıya kalabilirler. LimonHost gibi Türkiye içerisinden hizmet vermekte olan hosting firmalarının web sunucuları ise Türkiye içerisinde barındırılır. Bu nedenle Türk kullanıcılarına ülke içerisinde en hızlı olacak şekilde web sayfalarını eriştirme avantajı sağlanabilir. Aynı zamanda canlı Türkçe desteğin yanı sıra her tür soru ve sorun durumunda kullanıcılar hosting firmalarına rahatlıkla erişim imkanına da sahiptirler. Google ve benzeri arama motorları artık web sitelerinin hızını ölçümlemekte olup arama motoru sıralamalarında sayfanın hızına çok daha fazla önem vermektedir. Bu nedenle daha hızlı web sayfalarına sahip olmanın arama motoru sıralamalarında daha üst sıralarda yer almak anlamına geldiği kabul edilir. Bu noktada da Türkiye içerisinden hizmet vermekte olan hosting firmalarının sağladığı avantajlar ön plana çıkmaktadır.

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